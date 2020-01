L’escàner vertical EOS® millora la qualitat de vida dels infants que necessiten controls d’imatge periòdics

L’escàner vertical EOS® s’està confirmant com una tecnologia especialment apropiada no només per als adults, sinó també per al pacient pediàtric, atès que la seva baixa emissió de radiació afavoreix una millor qualitat de vida. L’Hospital HM Delfos, primer a Espanya en disposar d’aquest sistema, ha començat a utilitzar-lo en casos complexos que afecten la infància i requereixen diverses imatges corporals de manera periòdica en poc temps, ja que resulta més ràpid, indolor i no té cap contraindicació. Dues de les principals característiques del sistema EOS® són que emet un 85% menys de radiació i pot obtenir una imatge en menys de 15 segons, a més de disposar d’una cabina molt més àmplia que la d’un TAC, resultant més còmoda.

Els nens reben molta menys radiació que amb les telemetries o el TAC

A més, permet agafar imatges globals i en posició de càrrega, és a dir, de peu o assegut en una cadira transparent als raigs X. Aquest aspecte resulta molt important a l’hora de diagnosticar patologies esquelètiques i articulars, ja que pot visualitzar-se com s’equilibra tot l’esquelet. En aquest sentit, existeixen diversos mecanismes compensatoris entre una part de la columna i una altra, o bé de la columna amb la pelvis o amb les extremitats inferiors, i que és molt important comprendre per realitzar una planificació òptima d’una cirurgia de columna. I a l’inversa, problemes als genolls o els malucs també ocasionen problemes de columna. D’aquesta manera, actualment, l’escàner vertical EOS® es fa molt necessari en la cirurgia de columna.

A Barcelona el Grup compta amb els hospitals HM Delfos, HM Nens i HM Sant Jordi

Millora per als pacients de l’Hospital HM Nens

Els principals beneficiats d’aquesta nova tecnologia seran els pacients pediàtrics de l’Hospital HM Nens de Barcelona que recentment s’ha incorporat a la xarxa assistencial del Grup a la Ciutat Comtal d’on també en forma part l’Hospital HM Sant Jordi del barri de Sant Andreu. El Dr. Gerard Conesa, director de la Unitat de Neurociències d’HM Delfos, explica que “a partir d’ara, per al pacient pediàtric que pateixi alguna malaltia de tipus esquelètic que ens obligui a realitzar-li controls radiològics sovint, com és el cas de l’escoliosi, ja no haurem de ser tan exigents a l’hora de valorar si una prova és estrictament necessària fer-la o no per por a sotmetre’l a una excessiva radiació, perquè amb l’EOS® el nivell és molt baix”.

L’escoliosi, motiu destacat de consulta en Pediatria

L’escoliosi idiopàtica és una deformitat de la columna vertebral superior a 10⁰ que pateixen, especialment, els adolescents; per la qual cosa per prevenir-la és recomanable que l’especialista explori als menors amb regularitat a partir dels 10-11 anys. Actualment, la prevalença d’aquesta malaltia és del 2% i és un dels principals motius de consulta en l’àmbit de la Pediatria. El responsable del Servei de Diagnòstic per la Imatge de l’Hospital HM Nens, Dr. Ramon Delgado, explica que “són molts els pacients que visitem en el nostre centre a causa d’aquesta i altres patologies d’esquena, de manera que poder disposar ara de la tecnologia EOS® suposa un gran avenç per a nosaltres, ja que podem oferir un diagnòstic molt més precís en menys temps i, en el cas d’haver de dur a terme un tractament, podem fer un seguiment més rigorós, ja que els nens reben molta menys radiació que amb les telemetries o el TAC”.

Imatges en 3D

L’EOS® permet obtenir imatges radiològiques frontals i laterals de cos sencer i en 3D. La imatge es genera mitjançant un escombrat vertical simultani doble, de front i de perfil, que, en un pacient pediàtric, dura menys de 15 segons pel cos complet. Després, en el post processat, es poden generar imatges 3D, encara que pot anar més enllà i introduir les dades en un programa de planificació quirúrgica per traslladar al quiròfan els resultats obtinguts. Aquesta planificació és possible perquè les mesures realitzades amb el sistema EOS® no tenen distorsió i són molt precises.

Aquestes imatges en 3D també són útils per complementar estudis biomecànics i contribueixen al diagnòstic de patologies d’especialitats com la podologia, ortopèdia, traumatologia, reumatologia, rehabilitació, fisioteràpia, osteopatia i neurocirurgia.