Avui serà el dia que deixaràs de fer esport

Comença l’any i estàs plena d’energia. Has fet balanç de com t’ha anat el 2018 i decideixes que aquest cop sí. Que el 2019 faràs més exercici, sortiràs a caminar, a córrer, a pedalejar, a nedar, aniràs al gimnàs. Et mouràs. I sí, comença l’any i la motivació et treu del llit o del sofà i et vesteix d’esport. Fins al quart dijous de mes. Fins a aquest simbòlic 24 de gener, quan els bons propòsits desapareixen entre els atletes espanyols.

Si més no, aquesta és la conclusió a què ha arribat Strava, la xarxa social per a esportistes, després d’analitzar més de 625 milions d’activitats pujades a la seva aplicació durant l’any passat. Avui dijous 24 és quan comencen a baixar les activitats esportives amb què s’havia arrencat l’any.

Strava afirma, però, que a Espanya la motivació del nou any s’allarga més dies que en altres països. Només al Brasil es creua la barrera del 24 de gener i s’apura fins a final de mes (dia 30), mentre que a França i Alemanya ja es comencen a debilitar els bons propòsits a partir de mitjans de gener (dia 16). Als Estats Units, és a partir del dia 17, i a la Gran Bretanya, el dia 18.

Per evitar que l’efecte del 24 de gener funcioni, la xarxa social esportiva recomana cinc estratègies per mantenir viva la motivació durant tot l’any:

1. Marcar-se un objectiu

Si tenen un repte a l’horitzó, els atletes es mantenen actius durant més mesos.

2. Unir-se a un grup o club

Els esportistes vinculats són més actius que els que no ho estan.

3. Practicar més d’un esport

L’activitat dels atletes que practiquen més d’una disciplina dobla la dels que només surten a córrer o en bicicleta. Durant el 2018, els usuaris de Strava que feien dos o més esports van pujar una mitjana de 15,3 activitats al mes, mentre que els d’esport únic baixaven fins a 6,1 o 6,7.

4. Fer esport 'indoor'

Els esportistes que fan activitats en sala pugen un 323% més d’activitats que els que només carreguen sessions exteriors.

i 5. Quedar amb gent

Quan els atletes troben un grup amb el qual sortir, allarguen entre un 10i un 21% el temps i la distància la seva activitat.