Abaixar els braços té perilloses conseqüències econòmiques

Malgrat tenir Europa a una distància pràcticament impossible d’assolir, l’Espanyol no pot abaixar els braços en les nou jornades que resten de Lliga. La pròxima cita, aquest migdia (12 h, BeIN LaLiga) a casa davant l’Alabès, marcarà amb quines intencions afronten els espanyolistes el tram final de curs. Tant per als blanc-i-blaus com per a la resta de clubs, no rendir-se i intentar sumar el màxim nombre de punts possibles ja no només és una qüestió d’orgull o de respecte per la professió, sinó que, a més, s’hi juguen importants repercussions econòmiques que tindran efecte al llarg dels pròxims cinc anys. Amb l’actual repartiment dels drets televisius, la importància de cada posició de més és capital perquè, de retruc, pot permetre augmentar els ingressos i el límit salarial. Cada posició importa, i molt.

La Lliga destina el 90% dels ingressos televisius totals als equips de Primera. La meitat d’aquesta quantitat es reparteix, de forma equitativa, entre els 20 clubs. La meitat restant es divideix en dues partides que es comptabilitzen segons diferents variables. Un 25% va en funció del league rank, que té en compte els resultats de les últimes cinc temporades (35% l’última, 20% l’anterior i 15% les tres següents) de cada equip. Cada posició té un percentatge estipulat, que va del 17% en el cas del primer al 0,25% del cuer. Ara mateix, l’Espanyol és catorzè, i li correspondria un 1,75%. Escalar posicions li permetria millorar aquest registre fins al punt que, per exemple, el setè classificat s’emporta un 5%, gairebé el triple. Com que cada posició té un valor concret, guanyar i perdre posicions significa ingressar més o menys diners. Així, per exemple, passar de ser segon a tercer representa perdre uns 6,8 milions al llarg dels pròxims cinc anys, mentre que baixar del vuitè a l’onzè lloc pot significar obtenir-ne uns 3,4 menys. Una xifra que, en cap cas, cap dels equips modestos podria menystenir. Tampoc l’Espanyol, que encara compta amb un marge de maniobra negatiu (-17 milions) i un estret marge salarial que, amb els contractes progressius fets l’estiu del 2016, l’obliga a vendre -o a generar ingressos per altres vies- per no tornar-lo a superar. Els últims cinc cursos, els blanc-i-blaus han tingut posicions relativament baixes (8è, 13è, 10è, 14è i 13è) i, per tant, pagades amb xifres força baixes.

En total, l’Espanyol va ingressar el curs passat 48,9 milions pels drets televisius -13,4 més que els 35,5 del 2015-16-, una quantitat que amb prou feines suposava el 0,039% del pastís total a Primera. D’aquests, 31,1 corresponien a la part fixa, igual per a tots els equips, i per tant només 17,8 milions es van obtenir procedents de les variables que depenen del funcionament del club.

El percentatge per la classificació, però, no serà l’únic en joc en aquest tram final de curs, perquè el 25% dels drets televisius restant, el que afecta l’afició, també pot variar. Dues terceres parts d’aquest últim 25% es reparteixen segons les audiències (dividides en nacionals i internacionals), mentre que el terç restant es calcula depenent de la implantació social (70% pel nombre d’abonaments, 20% pel ticketing i 10% per l’ hospitality de mitjana dels últims cinc cursos). Els blanc-i-blaus van batre el curs passat un rècord històric pel que fa a la venda d’entrades (2,5 milions), unes xifres que aquest any difícilment s’assoliran (suposava un creixement del 35% respecte al curs anterior). Pel que fa als socis, la millora ha sigut pràcticament mínima (s’han superat els més de 27.000 del curs passat, però encara queden lluny els 30.000 de l’objectiu previst). L’assistència mitjana a l’RCDE Stadium, a falta de quatre partits a casa (contra Alabès, Eibar, Las Palmas i Màlaga) reflecteix que el projecte del club encara segueix sense enganxar: 18.863 espectadors, 1.533 menys que l’any passat (20.396). Aquest diumenge, una empenta de l’afició pot ajudar a no caure en la relaxació perquè, hi hagi Europa en joc o no, l’Espanyol s’hi segueix jugant molt.