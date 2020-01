Abby Bishop: “Em sento orgullosa de formar part de la història de l’Spar Citylift Girona”

Abby Bishop, que ja ha debutat amb l’Spar Citylift Girona, ha reconegut que està “orgullosa” de formar part de la història del club. “Estic contenta. Si he signat és per la ciutat i perquè aquí tots som una família. Òbviament, jugar al costat de Laia Palau, Marta Xargay o Sonja Vasic, amb la qualitat que tenen, és un motiu de pes que em va ajudar a decidir. Però en les últimes temporades l’equip ha fet un bon bàsquet, i quan va sorgir la possibilitat no vaig tenir cap dubte”, ha assegurat l’australiana en la seva presentació.

L’ala pivot reforça el joc interior en plena crisi de resultats: les gironines han perdut el lideratge a la Lliga i veuen com el seu futur europeu penja d’un fil, després de la derrota contra el Dinamo de Kursk. “Desitjo que el vestidor pugui capgirar aquesta situació i que els bons resultats tornin aviat”, ha afegit Bishop. D’altra banda, Xavi Fernández, el director general, ha dit que “s’ha hagut d’adaptar en un període de temps molt curt a un nivell d’exigència molt elevat, però ha demostrat que ens pot aportar moltíssim en tots els àmbits”.