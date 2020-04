Abelardo explica que els jugadors de l'Espanyol afectats per coronavirus van ser vuit

L'entrenador de l'Espanyol, Abelardo Fernández, ha explicat a la Cope que vuit jugadors de la seva plantilla van donar positiu per covid-19. Inicialment es va informar de sis casos, però segons Abelardo van ser un total de vuit, fet que converteix l'Espanyol en el club de Primera amb més casos.

Segons Abelardo, els vuit futbolistes afectats ja es troben en perfectes condicions. Cap cas es va complicar. En alguns casos, familiars dels jugadors també van resultar afectats, però sense complicacions greus.

L'Espanyol va explicar ara fa una setmana que "quatre ja han rebut l'alta mèdica, ja no tenen símptomes i han començat el període de quarantena", per la qual cosa encara passaran 7 dies abans que se'ls consideri nets.

El jugadors de l’equip blanc-i-blau, que estaven seguint el confinament domiciliari, comptaven amb un pla de treball fet pel cos tècnic i els serveis mèdics del club per mantenir la forma durant aquestes setmanes sense els entrenaments habituals. Es tracta d’una modalitat d’entrenament dissenyat de manera individual per a cadascun dels jugadors. En total, gairebé dues hores diàries d’activitat física amb l’objectiu de mantenir en els millors nivells possibles aspectes tan rellevants com la força, la resistència o la flexibilitat, sense necessitat de sortir del seu domicili.