El Barça acomiada Éric Abidal 24 hores després de fer fora Setién

El Barça ha anunciat la sortida del club d' Éric Abidal, arribant a un acord amb l'exjugador blaugrana per rescindir el seu contracte en la secretaria tècnica amb efecte immediat. La decisió arriba menys de 24 hores després de la reunió de la junta en què es van anunciar noves decisions després de fer fora Quique Setién. Segons fonts del club, ha estat un acord entre les dues parts, ja que Abidal no hauria posat problemes per marxar donada la situació del club. Ell mateix era conscient que la situació era greu i ha facilitat la sortida d'un club on no ha durat dos anys. Dins de la junta de fet, existia debat sobre la figura del francès.



Després de la derrota contra el Bayern, la seva figura va quedar molt debilitada . Després de la junta extraordinària celebrada ahir, l'entitat blaugrana va fer oficial la destitució del tècnic Quique Setién , a més d'anunciar més accions per refer l'estructura dins del club i la plantilla del primer equip. En el comunicat d'ahir, però, no es va fer referència a cap modificació en la secretaria tècnica, i de fet Abidal va seguir treballant. El francès, per cert, va encarregar-se d'explicar a Setién cara a cara la decisió de prescindir d'ell en un dinar entre els dos dilluns.

.

❗ [ÚLTIMA HORA]

Acord per la rescissió del contracte d'Éric Abidal — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) August 18, 2020

Amb aquesta decisió, el club blaugrana es queda sense vicepresident esportiu, director esportiu i secretari tècnic per encarar la reconstrucció del primer equip. Queda treballant a l'àrea tècnica Ramon Planes, que havia defensat fitxar Mauricio Pochettino sense sort, ja que el nou tècnic serà Ronald Koeman. Planes, qui formava equip amb Abidal, serà l'encarregat de moment de liderar l'àrea esportiva en espera de veure com es reorganitza un club que ha quedat tocat, després de la derrota més dura de la seva història. De moment, queda com a cara visible tot i que el club no ha confirmat si rep un nou càrrec. Planes, nascut a Lleida el 1967, va liderar l'àrea esportiva de l'Espanyol durant cinc anys, abans de passar per clubs com el Tottenham, l'Elx o el Getafe.

Quart director esportiu en cinc anys

Abidal, un dels jugadors més estimats al Barça els últims anys, va formar part de la candidatura de Joan Laporta el 2015, però finalment va acabar fitxant pel club ara fa una mica més d'un any i es va convertir en el quart director esportiu en cinc anys al Barça, després de Zubizarreta, Robert Fernández i Pep Segura. El francès havia de millorar la relació amb un vestuari que dubtava de la capacitat de la directiva d'encertar amb els fitxatges, però no ho va aconseguir i fa mig any va veure com Lionel Messi l'acusava públicament a les xarxes de tergiversar informacions relatives al fitxatge de Quique Setién pel Barça, un cop es va fer fora Ernesto Valverde.