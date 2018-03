Accent català a la MLS

La millor lliga de futbol dels Estats Units, la MLS, engega aquest cap de setmana una nova temporada. I serà una temporada especial, marcada per la presència de dos catalans que s’entrenen al país de les barres i estrelles.

Tot va començar el 19 de gener, quan el futbol català va ser el protagonista absolut del draft de la MLS, la cerimònia en què els equips de la lliga nord-americana escullen els millors jugadors universitaris. A Filadèlfia, dos catalans van ser seleccionats per jugar a la MLS arribant des del futbol universitari, i van ser seleccionats en les dues primeres rondes (d’un total de quatre), fet que gairebé els assegurava un contracte en el món professional. Finalment, un d’ells no va aconseguir passar el tall de pretemporada, tot i que el seu equip seguirà tenint els seus drets.

A més de Jon Bakero, fill del mític jugador del Dream Team, que va ser seleccionat en el cinquè lloc del draft pels Chicago Fire, es va sentir un altre nom català en el lloc 24. Los Angeles FC, equip de nova creació en què jugarà Carlos Vela, va seleccionar Pol Calvet.

Calvet és un producte del planter del FC Barcelona que, després d’aterrar-hi amb 14 anys, va decidir fer les maletes per triomfar lluny de Can Barça, com tants d’altres. Després de provar sort al filial del Deportivo de la Corunya i al Llagostera, va prendre la decisió que ara li ha canviat la vida: anar-se’n a la Universitat de Pittsburgh per compaginar esport i estudis. “Cap de les oportunitats que em van sorgir a nivell futbolístic a Espanya em vn convèncer”. Després de sis mesos sense equip, va prendre la decisió. “Quan vaig parar i vaig pensar què volia fer amb el meu futur, vaig veure la possibilitat de combinar futbol i estudis, i així ho vaig fer. No va ser una decisió gens difícil. És més, n’estava convençut”, afirma.

Als Estats Units, Pol Calvet es va trobar una realitat completament diferent a la qual ell estava acostumat. On abans hi havia filials i poques oportunitats d’arribar al primer equip, ara trobava un trampolí per arribar al futbol professional. “Vaig tenir molta sort. Jay Vidovich, l’entrenador amb qui em vaig trobar, em va donar el timó de l’equip des del primer dia”, explica. 14 partits, 4 assistències i 1 gol després, Pol Calvet ja s’ha creat un nom entre els scouts nord-americans.

El seu gran rendiment en la seva única temporada amb els Panthers de Pittsburgh va ser suficient per rebre una invitació per al Draft Combine, una reunió dels millors jugadors universitaris en què els scouts de tots els equips analitzen les seves possibles eleccions. Allà, Calvet es una trobar amb una gran experiència: “És únic i estrany. Competeixes amb jugadors d’altres universitats. És complicat treure conclusions analitzant un equip que no es coneix. La complicitat entre jugadors és fonamental perquè hi hagi connexió al camp”.

Després de finalitzar un procés ple de proves i entrevistes, finalment va ser el Los Angeles FC, amb la primera elecció de la segona ronda, qui es va decidir pel jugador català. “No sabia res. Vaig fer una entrevista amb l’staff del Los Angeles FC al Combine. Vaig sortir molt content de la reunió. La mentalitat, l’estil i la personalitat que em van demostrar semblava encaixar amb la meva”, diu. Tot i que de moment no formarà part de la plantilla de l’equip de nova creació de la lliga, Pol Calvet seguirà somiant a jugar amb figures com Carlos Vela i treballar a les ordres de l’antic seleccionador nord-americà Bob Bradley: “Vull centrar-me a millorar cada dia. Hem d’aspirar a la millora contínua. Seguir progressant amb bona mentalitat, sobretot, perquè és el múscul més fort que tenim”, afirma.

A més de Calvet, un altre català molt més conegut per al gran públic ha sorgit de les universitats nord-americanes per aterrar la temporada vinent a la MLS. Es tracta de Jon Bakero, que després de jugar quatre temporades a Wake Forest va rebre el premi a millor jugador universitari del país en la seva última temporada i va ser escollit pels Chicago Fire en la cinquena posició del draft. Calvet el defineix: “És un jugador que ha explotat tard però bé. Ha rebut el premi merescut com a millor jugador de la temporada universitària. Té moltes qualitats i un entorn òptim per triomfar. El més important és que tingui oportunitats, perquè ja té el talent i el caràcter”.