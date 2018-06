‘Acceptem el repte’: l’engrescador lema del Girona

Sota l’eslògan ‘Acceptem el repte’, el Girona ha fet pública la seva campanya d’abonaments per a la temporada 2018-19, la que serà la segona consecutiva competint entre els millors. Abraçats al suport d’una afició blanc-i-vermella exultant d’omplir Montilivi cada quinze dies, l’entitat gironina aprofita la volada dels últims temps per dur a terme una campanya creativa que reforci el valor d’una marca en creixement i que premiï la bona resposta del seu actiu més important, ja que més de la meitat dels socis es beneficiaran de reduccions en el cost del carnet. La desena posició en l’any del debut ha aportat un reconeixement que als despatxos no passa desapercebut, i per això fa mesos que s’està treballant en l’ampliació del gol sud de l’estadi –pendent de la negociació amb l’Ajuntament per a la concessió i perquè hi doni el vistiplau–, que tindrà una capacitat de 15.000 espectadors en comptes dels 13.500 actuals. Les noves altes sortiran de la llista d’espera de què disposa el club, que va eliminar el carnet Girona Fans la temporada passada i va donar pas a un nou cens que distingeix els socis que tenen abonament dels que no.

La graella de preus està dividida en franges d’edat (infantil, júnior, adult i sènior) i per sectors (tribuna, preferent, preferent coberta i gols), i van dels 40 als 650 euros. Veure un partit a l’estadi, doncs, costa entre 2 i 32,5 euros. En les categories infantil i júnior s'ha congelat el preu, per fomentar el públic familiar, una característica habitual dels últims anys a Montilivi. Com cada temporada, hi haurà descomptes per als més fidels. El cas més evident és un 20% sobre el cost total –entre 10 i 130 euros– per a tothom qui assistís a un mínim de 17 partits de la temporada ja acabada. La nova promoció integra tots els partits de Lliga i la primera ronda de la Copa del Rei, fet que farà que no s’hagi de pagar res addicional en els partits contra el Barça o el Madrid, i que també inclou els duels del Peralada, el Girona C i el futbol formatiu. També hi haurà una reducció del 10% en el carnet 2019-20, repetint la promoció de l'assistència a un mínim de partits, i continuarà oberta l’opció d’alliberar el seient, en cas de no poder assistir als partits.

Els tràmits, que comencen avui i s'acaben el 8 de juliol –a partir del dia 9, qui no hagi renovat perdrà la preferència–, s’hauran de fer per la pàgina web o presencialment a les oficines de Montilivi, que espera renovar les il·lusions en un segon curs en què la permanència serà l’únic i principal objectiu. Una fita que serà més fàcil d’aconseguir si l’afició torna a respondre com ha fet fins ara.