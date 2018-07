Acord temporal entre l'Espanyol i la Penya Juvenil

L'Espanyol i la Penya Juvenil han arribat a un acord temporal per començar a reduir les seves diferències. El club ha fet diferents concessions, com ara aplicar als seus integrants els mateixos preus que ofereix als membres de la Grada Canito, ubicats a l'única zona d'animació permesa de l'estadi. D'aquesta manera, els membres inscrits a la Juvenil –que facilitarà un llistat dels seus membres al club– fins aquest mes de juliol podran gaudir dels mateixos preus un cop renovin el seu abonament.

Aquest primer acord és el primer pas en forma d'acostament de postures. La Juvenil volia una reubicació al sector central inferior del gol Prat, a més d'un tracte equivalent al de la Grada Canito. Un fet que la Lliga no permet, de moment, ja que només es permet a cada club tenir una zona d'animació. L'Espanyol, però, s'ha compromès a seguir treballant per donar solució a l'actual ubicació de la Juvenil (ubicada, de moment, en un córner superior del gol Prat). És per això que, durant els pròxims mesos, continuaran produint-se reunions entre el club i representants de la Juvenil i de la Lliga, amb la finalitat de poder exposar la situació.

L'Espanyol insisteix que intentarà aconseguir l'habilitació d'un nou focus d'animació, però que si la Lliga insisteix a no permetre-ho buscarà una solució definitiva a l'actual situació treballant amb els representants de la Grada Canito i de la Juvenil amb l'objectiu d'unificar les animacions en una sola grada respectuosa amb el conjunt de sensibilitats.