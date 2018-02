Aday Benítez: “Mai hagués imaginat sentir tant per un club”

“Vull donar les gràcies a tots aquells que han fet possible aquesta renovació. Hem passat moments durs però també, molt bons. Em sento a casa meva, porto quatre anys aquí i per a mi és un premi” ha relatat Aday, en la presentació de l’acord que l’uneix per dos temporades més de les que ja tenia pactades, assegurant-se un contracte fins al 2021. “Suposa una continuïtat a aquesta etapa tan bona que estem vivint, hi ha un projecte molt ambiciós. No puc estar més agraït i només penso en continuar treballant per seguir tenint aquesta felicitat”. El futbolista de Sentmenat ha disputat 118 partits oficials vestint la samarreta blanc-i-vermella. “No he nascut a Girona però sóc un més, tinc molts sentiments. Aquí ho he aconseguit tot: ser professional, créixer amb els meus companys... Mai hagués imaginat sentir tant per un club”. Després d’un llarg recorregut per Tercera i Segona B amb el Premià, el Sant Andreu i l’Hospitalet, ha complert el somni d’arribar a Primera. “Pels que venim d’avall, és un premi immens per a les nostres trajectòries. Sóc conscient que si el cap està bé, les cames responen. Els límits se’ls posa cadascú i mostrem molta fam, aprenent cada dia”.

Indiscutible als carrils des de l’inici de temporada, el gran rendiment de Maffeo i Mojica l’ha relegat a un segon terme en les darreres setmanes. “Estic molt involucrat, jugui en la posició que em toqui. Hi ha molta competència i tots els que entren competeixen molt bé. Intento donar el màxim per fer el mateix quan em toqui”. Al Pizjuán, però, el ventall s’obre a causa de la sanció de Maffeo, en un partit que el Girona afronta a dos punts de la sisena posició que ocupa el Sevilla. “Serà molt complicat, arribaran carregats de moral després d’haver-se classificat per a la final de Copa. Anem amb molta il·lusió per fer un pas més cap a la permanència”. Europa sembla un tema tabú: “Fins que no assolim els punts que fan falta per assolir la permanència, no hi ha cap repte millor que aquest. El que és evident és que quan més punts fem, més amunt estarem. Ens podem equivocar, però tots ens ajudem i ho donem tot per l’equip”.

“Ha obtingut el premi que mereixia”

Quique Cárcel, el màxim valedor, ha expressat els seus sentiments per definir la renovació d’un dels seus puntals. “És un acord especial per a mi, sobretot per el nostre vincle personal. He vist la seva evolució i sé tot el que ha hagut de passar per arribar on és avui. Em sento orgullós, ha madurat molt. Sempre he vist que tenia un potencial més elevat de les categories on competia però així és el futbol, no tothom arriba a l’elit. Hi ha molts jugadors de Segona B i Tercera que el tenen com a referent, ha treballat en silenci fins arribar aquí, obtenint el premi que mereixia”. Aconseguir la regularitat en el tema físic va ser el principal maldecap durant les seves primeres temporades. “És un jugador especial amb una massa muscular estratosfèrica, ha evolucionat especialment en termes de nutrició. Ara, gairebé no es perd partits per lesió. Aquesta va ser de les primeres converses que vam tenir per intentar treure el seu màxim rendiment. Té les mateixes característiques que sempre, però també mentalment ha donat un pas endavant”.

El director esportiu del Girona ha parlat del futur. Primer, referint-se als jugadors cedits a Segona Divisió. “Coris i Alcaraz estan tenint participació i continuïtat, és el que buscàvem i això es reflecteix sobre el terreny de joc. Falten mesos per acabar el curs i després, junt amb Machín, valorarem el seu futur i decidirem”. Renovat el gruix de la plantilla –Borja García podria ser el proper-, només Eloi Amagat acaba contracte a final de curs. “Se li va dir que potser no tindria cabuda en el projecte però estic encantat amb ell. Treballa com el que més i, sense gaudir de minuts, té un comportament excepcional. Sembla que parlem d’un futbolista sense futur i no ho crec. Li tinc un respecte immens, és un referent al vestidor”. Cárcel considera que ha de blindar tots aquells jugadors capaços de seduir a altres clubs. “Això continua, si tenim un rendiment elevat ens hem de protegir però qui ens diu que la temporada vinent, amb els mateixos futbolistes, tindrem els mateixos resultats?”. Montilivi veu, amb sorpresa, com molts secretaris tècnics han posat el seu focus en intocables de la plantilla. “Volem consolidar el projecte i intentar créixer, aquesta es l’ambició que tenim. Si les peces funcionen, no desitgem que marxin. Però ens hem d’adonar de la dimensió: altres clubs poden posar molts més diners que nosaltres sobre la taula. M’agradaria que el proper curs, la majoria de jugadors que ara tenen continuïtat, segueixin amb nosaltres. Però si es produeix un traspàs, li hem de donar naturalitat”. Amb contracte fins al 2019, no ha volgut desvetllar si ampliarà, properament, el seu vincle. “Sóc feliç aquí, estic creixent de bracet amb el Girona. Només penso en continuar i tinc la ment focalitzada en millorar”.