Adolf Rousaud plega com a vicepresident de l’Espanyol

El fins ara vicepresident de l’Espanyol Adolf Rousaud ha presentat la seva renúncia al càrrec, en entendre que ha finalitzat una etapa al club espanyolista. Rousaud va gestionar la compravenda de Daniel Sánchez Llibre i Chen Yansheng, i va arrencar el projecte amb tots els aspectes legals, societaris i econòmics per endreçar. “Ara ja està tot a lloc”, expliquen a l’ARA fonts del club per justificar la seva sortida. “El consell no el necessita en el dia a dia, com a tal, i en les funcions que tenia. En va parlar ell mateix amb Chen aquesta temporada. I ara que acaba el curs, ho fem oficial. Quan va entrar ja tenia al cap estar en el càrrec només 2 o 3 anys, que és el que ha estat”, afegeixen des de l’entitat.

A partir d’ara, el consell d’administració buscarà perfils més enfocats a potenciar els aspectes socials, esportius i representatius. A més de vicepresident, Rousaud exercia de conseller. Home de confiança de Chen Yansheng, és l’advocat de Rastar Group a Espanya. La renúncia del fins avui vicepresident es produeix coincidint amb el final de la temporada esportiva i era una decisió ja presa personalment per Adolf Rousaud i que avui el club comunica oficialment.

La decisió ha sigut acordada per tot el consell, encapçalat per Chen Yansheng, que considera que s'ha culminat una primera etapa de consolidació i assentament financer i societari del club després de l'adquisició per part de Rastar Group de la majoria accionarial de l'entitat el mes de gener del 2016. En aquest procés, l'aportació de Rousaud ha sigut determinant per, entre altres fites, consolidar tots els balanços econòmics en positiu i assentar definitivament els estats financers i la posició jurídica i legal de l’Espanyol.

A partir del curs esportiu 2018/19, que el club afrontarà de manera imminent, el consell entén que, en endavant, cal afrontar una gestió diària enfocada majorment a l'enfortiment esportiu i social del projecte. Per aquest motiu està previst que es produeixi una reorganització del màxim òrgan de gestió blanc-i-blau que afavoreixi aquest propòsit, sense deixar mai de vetllar per la salut financera i societària de l'entitat.