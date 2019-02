Aficionats del Barça denuncien amenaces dels Boixos Nois a Lió

Aficionats del Barça presents a l'estadi de l'Olympique de Lió han denunciat amenaces dels Boixos Nois, presents al partit de la Lliga de Campions. Alguns han afirmat que s'han posat en contacte amb el síndic del soci per demanar explicacions.

Uns 50 radicals del Barça van ser presents al partit, provocant aldarulls ja al metro de la ciutat. Al centre de Lió van encendre bengales durant el dia, entrant algunes d'elles a l'estadi, fet que podria provocar una multa tant per al Lió com per al Barça. Durant el partit, i especialment al final, quan els aficionats del Barça esperaven per marxar, es van produir insults quan alguns Boixos haurien fet càntics a favor de la unitat d'Espanya i contra Joan Laporta, el president que els va fer fora del Camp Nou.

Alguns aficionats haurien replicat cantant "Visca el Barça i Visca Catalunya" fet que va provocar la reacció violenta dels radicals, amb alguna baralla i amenaces. El partit era de màxima seguretat ja que els radicals del Lió mantenen una bona relació amb aquells del Reial Madrid.