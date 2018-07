Aire fresc per al mateix discurs

“Cada títol és un primer pas per a noves victòries”. Amb aquestes paraules beneïa Florentino Pérez l’arribada d’Álvaro Odriozola, que ahir va ser presentat com a nou jugador del Reial Madrid. El president blanc va treure pit dels èxits recents del club, sobretot a Europa i, tot reivindicant un model que aposta pel talent jove, va anunciar que l’equip incorporaria “grans futbolistes” en aquest mercat. Sobre aquesta afirmació es van fer tota una sèrie d’especulacions sobre quina serà la gran estrella mediàtica que es convertirà en madridista en les pròximes setmanes, després que l’entitat hagi vist marxar Cristiano Ronaldo, l’emblema del club en l’última dècada.

El repte del Madrid passa per reconstruir una nova etapa després dels dos anys i mig de bons resultats amb Zinedine Zidane. L’era de Julen Lopetegui ja fa uns quants dies que s’ha encetat i ahir va completar-se la primera doble sessió de la pretemporada a les instal·lacions de Valdebebas. L’exseleccionador té a la seva disposició Gareth Bale, Karim Benzema, Jesús Vallejo, Borja Mayoral, Kiko Casilla, Dani Ceballos, Theo Hernández i Marcos Llorente, a més d’un grapat de cares noves, entre fitxatges (el porter ucraïnès Andriy Lunin i l’atacant brasiler Vinicius Junior) i cedits recuperats (l’uruguaià Fede Valverde, el noruec Martin Odegaard i el davanter del planter Raúl de Tomás). Per completar el grup de treball s’estan afegint a les sessions set jugadors de la base, a l’espera que els mundialistes tornin de les vacances.

De moment, l’única sortida que afecta el primer equip és la cessió d’Achraf Hakimi al Dortmund. “Sempre he considerat que el Madrid era casa meva. Tornar-hi com a entrenador del primer equip és preciós i un acte de responsabilitat, il·lusió i emoció”, va verbalitzar Lopetegui en el dia de la seva estrena. El debut en partit oficial, i el primer títol per als blancs, serà la Supercopa d’Europa contra l’Atlètic de Madrid, el 15 d’agost. La intenció de Florentino Pérez és que, llavors, ja estiguin tots els cromos a la gespa. La presentació d’Odriozola va estar farcida de paraules d’agraïment i de futur. “Que hagis triat el Madrid demostra la teva ambició i el teu gen guanyador”, deia el president, i el lateral va respondre-li prometent “treball, humilitat i sacrifici”. “Comença aquí el gran somni i el gran desafiament de la teva carrera”, va mantenir Florentino, amb to cerimoniós.

Odriozola és un més dels fitxatges emergents que el Madrid s’està especialitzant a fer en les últimes campanyes. L’estiu passat va reforçar-se amb Theo Hernández (20) i Dani Ceballos (22), a més de promocionar Achraf (19). La temporada 2015/16 també va fer una inversió important per recopilar el talent emergent, amb les incorporacions de Marco Asensio del Mallorca (tenia 19 anys), Jesús Vallejo del Saragossa (en tenia 18) o Mateo Kovacic (que va arribar amb 21 anys procedent de l’Inter). A més, va recuperar Lucas Vázquez, a qui havia cedit per foguejar-se a l’Espanyol fins que madurés (torna amb 24). No és una fórmula nova d’ara, perquè en el seu moment ja els va funcionar l’aposta per Casemiro, a qui treuen del Cruzeiro amb 21 anys i cedeixen al Porto, i per Dani Carvajal, repescat del Bayer Leverkusen quan feia 21 anys. En aquesta línia, més d’un ja fa travesses esperant Mbappé.