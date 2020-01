Aire fresc per renovar les energies del Girona

Quique Cárcel no va poder ser més clar: “No vull parlar de l’ascens directe, aquest és un dels errors que vam cometre a principi de temporada. Hem d’anar partit a partit i canviar, esclar, perquè patim un desavantatge real. El grup ha de ser fort per superar els moments difícils”, va confessar en la presentació de Brandon Thomas, que arriba cedit per l’Osasuna amb una opció de compra obligatòria en cas d’ascens a Primera, una fita que ara com ara es veu molt llunyana. “Soc un defensor dels jugadors del Girona dels últims anys, tothom té ganes de fer les coses bé. Ho donen tot i ho continuen fent, però això és futbol. S’estan intentant aixecar, perquè han patit cops durs últimament. Són els primers que volen capgirar aquesta sensació perquè saben que ho poden fer molt millor”.

L’arribada de Thomas no serà l’única operació que faran els blanc-i-vermells durant la finestra del mercat d’hivern. “Volem fitxar algú per al mig del camp, un perfil que aporti consistència. Si no ha arribat, és perquè encara no hem pogut tancar-ho”, va dir Cárcel, que obrirà la porta a les baixes perquè el Girona té les 25 fitxes cobertes. “Les sortides seran una realitat. Però necessitem temps, queden dies i treballarem de valent fins al darrer moment”. El director esportiu, tal com va fer el mateix davanter, va definir el fitxatge com a “aire fresc” per al vestidor. “Ens ajudarà a renovar les energies i que ningú s’adormi”.

Thomas va llançar estímuls positius en les seves primeres paraules a Montilivi. “Ser aquí no és cap pas enrere, el Girona és un club de Primera. Hem d’ajudar-lo perquè arribi on mereix i lluitar conjuntament per l’objectiu principal”, va assegurar el balear, que té molt clar quin és el camí a seguir. “La Segona Divisió és una categoria molt complicada, ningú regala res. Per noms tenim un equipàs i la gent creu que només així guanyarem tots els partits. No és així, només amb l’escut no es guanya. Si no corres i et buides, si no t'impliques, no ho fas possible”.

Acostumat a actuar a prop de l’àrea, Thomas promet verticalitat i intensitat. “Ho donaré tot, sempre ho he fet així. No m’agrada rendir-me i aquí no serà una excepció. Com més gols faci, millor, però el més important són els resultats col·lectius. Em sento una mica més còmode partint des de la banda esquerra, però jugaré on em digui Martí”. Una peça a sumar a una davantera de luxe que depèn massa de Stuani. “La competència fa més gran l’equip, perquè així ningú es relaxa”, va dir.