Aixecar l’autoestima

Una temporada de gairebé nou mesos és una muntanya russa que té moments de tot. De la mateixa manera que el Barça va tenir a l’octubre un episodi de joc brillant que no s’ha repetit amb regularitat, ara ens hem trobat amb una fase en què li costa fer gols, i l’empat a zero de Lió ens ha fet preguntar-nos si està prou qualificat per guanyar la Champions. I la resposta no pot ser un sí categòric, però, si ho mirem amb la distància necessària, ens adonarem que no ho està menys que altres teòrics aspirants.

Sense anar més lluny, el Juventus arribava als vuitens de final assenyalat per molts experts com un dels equips amb més potencial. A la tradicional fermesa defensiva dels italians s’hi afegeix aquesta temporada el plus Cristiano Ronaldo, que aquí sabem perfectament quins efectes té. Però ves per on que la Vecchia Signora es va presentar al Metropolitano i es va fotre una nata de campionat, producte d’aquell parany que ha patit el Barça amb anterioritat: et fan creure que domines el partit, tires la línia defensiva a camp contrari i, quan te n’has adonat, ja t’han matat en dos contraatacs o, com en aquest cas, en dos córners. La història ens confirma que fins i tot els equips destinats a ser campions tenen un mal dia en cada edició de la Champions i que, si el superen, van de dret cap al títol. En el cas de la Juve, es podria dir que, si a la tornada és capaç d’aixecar el 2-0, i Allegri creu que ho poden fer, s’haurà guanyat el dret a ser oficialment candidata.

El cas contrari és el del City de Guardiola. En el global de la temporada, i també amb els seus alts i baixos, és l’equip que més bon futbol ha fet. Dimecres va guanyar al camp del Schalke per 2 a 3, tot i que va haver de remuntar el partit amb deu futbolistes, però el tècnic català ha avisat -potser per treure’s pressió o per esperonar els seus futbolistes- que amb la versió exhibida a Alemanya no en tenen prou per regnar a Europa. I el Liverpool, un altre dels aspirants, haurà de remar a Munic per fer bo el 0-0 d’aquesta setmana.

Per tant, és tan necessari reconèixer que el Barça competeix molt millor del que juga -només ha fet dos gols en els últims quatre partits i, així i tot, no n’ha perdut cap- com mantenir la confiança en Messi i companyia. Ara ve una setmana clau -Sevilla i els dos clàssics- en què el Barça no només es juga encarrilar la Lliga i la Copa, sinó també aixecar l’autoestima de cara a l’esprint final. I jo no diria que el Barça està millor que ningú, però gaire pitjor, tampoc.