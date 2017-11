Així funcionarà el VAR a partir de la temporada vinent

Deia Sergio Busquets que és una "llàstima" que el VAR encara no estigui en funcionament. El migcampista del Barça ho lamentava perquè a Mestalla hauria servit per donar validesa al gol legal de Messi, que va traspassar completament la línia de gol però que l'àrbitre no va concedir.

La Federació Espanyola de Futbol va acordar que el VAR s'implementi a la Lliga a partir de la temporada 2018/2019, com ja passa a la majoria de grans lligues europees. Serà després que estigui operatiu en el Mundial de Rússia del 2018.

El VAR (l'assistent arbitral a través de vídeo) consistirà en un àrbitre de Primera Divisió que designarà la Federació i que es desplaçarà al camp conjuntament amb la resta de col·legiats, i que estarà davant unes pantalles on tindrà diferents repeticions de les principals jugades. Aquest col·legiat no intervindrà en totes les accions del joc, únicament ho farà en els gols, els penals, les targetes vermelles o si s'ha confós de jugador. Les seves intervencions tant poden ser per decisió pròpia o a petició de l'àrbitre principal.

Segons recalquen els mateixos àrbitres, però, el VAR és només un assistent i la decisió final dependrà sempre del col·legiat principal. En algunes accions clares, com els gols o la identitat del futbolista, l'àrbitre farà cas del que li diguin des del VAR. En d'altres (si hi ha penal o si és expulsió), pot fer cas del que li diguin, si es considera una acció clara i irrefutable, o bé pot consultar-la ell mateix a través d'un monitor que hi haurà instal·lat a la banda.

540x306 Els jugadors del Barça, protestant a Mestalla / EFE Els jugadors del Barça, protestant a Mestalla / EFE

Aquests són els quatre casos en què pot intervenir el VAR:

Gols

Més enllà de determinar, com a Mestalla, si la pilota ha creuat o no la línia de gol, el VAR també serveix per analitzar la jugada que ha acabat amb la pilota al fons de la xarxa. D'aquesta manera, s'analitzaran possibles fores de joc o infraccions que pugin invalidar el gol.

Penals

A través de les pantalles, els assistents visualitzaran la jugada i explicaran a l'àrbitre si s'ha produït penal o no. Servirà tant si l'àrbitre ha indicat la pena màxima com si li ha passat per alt. En aquest punt, i com expliquen els col·legiats, només es podrà indicar si hi ha hagut infracció (o no) abans que la pilota es torni a posar en joc. Un cop reprès el partit (fora de banda, servei de porteria, etc.), ja no es podrà fer marxa enrere.

Targetes vermelles

En cas de dubte sobre la gravetat de la falta o d'una infracció en el joc (com pot ser una agressió), el VAR servirà perquè els àrbitres determinin si és correcta la decisió d'ensenyar una targeta vermella.

Confusió entre els jugadors

En algunes accions, és possible que l'àrbitre confongui els jugadors i ensenyi una targeta al futbolista equivocat. Amb el VAR, l'assistent permetrà que el col·legiat rectifiqui i prengui la decisió correcta.