“Al Barça hi som per guanyar títols”

Si la lliga anglesa o la lliga italiana van tancar el seu mercat de fitxatges abans de la primera jornada, a la lliga espanyola es juga la segona jornada i els directors esportius encara continuen fitxant o venent. Ho sap prou bé Ernesto Valverde, que abans del partit al camp del Valladolid es va trobar enviant missatges a la directiva a través de la premsa: ofereixi la xifra de diners que ofereixi, el PSG no pot endur-se Ivan Rakitic. Valverde, que defensa el seu feu -el vestidor-, no vol saber-ne res, d’equilibris pressupostaris, beneficis o sous. Vol una bona plantilla per guanyar-ho tot. “Soc tècnic i vull els millors. I Rakitic és un dels millors. Sap com juga l’equip, està involucrat.... No som aquí per guanyar diners, hi som per guanyar títols. Al Barça volem guanyar, volem més títols”, va explicar.

El croat segurament serà titular a la tornada del Barça a Valladolid (que es jugarà a les 22.15 h i es retransmetrà per BeIN La Liga), on fa anys que no juga, els anys que feia que el club castellà era a Segona Divisió. Tanmateix, Valverde segueix amb neguit la informació sobre el futur d’un Rakitic que utilitza aquesta oferta del PSG, club que ara està disposat a pagar uns 90 milions per ell, per intentar aconseguir una millora de sou. Des de la directiva s’ha admès que hi ha preocupació per la xifra de diners destinada cada temporada als sous, però Valverde no està disposat a tornar a perdre, amb la temporada començada, un titular de nivell. L’any passat va ser Neymar. I ara el PSG torna a posar pressió per endur-se Rakitic. El Barça ha dit al tècnic que el croat només marxarà si el campió francès paga els 120 milions de la seva clàusula de rescissió. I per fer-ho, hauria d’haver arribat a un acord amb Rakitic, que espera una millora del seu contracte per deixar clar que el seu objectiu és continuar vestit de blaugrana. De fet, no és només el futur d’aquest jugador el que genera debat, ja que Valverde va haver de dir la seva sobre el seu propi futur. L’extècnic de l’Athletic Club de Bilbao acaba contracte el pròxim juny, però si les dues parts hi estan d’acord, el contracte es renovaria. Però de moment Valverde no en vol parlar, del seu futur. “No n’he parlat amb ningú del club, d’això. Som al mes d’agost i sabem com van les coses a tots els clubs. Els entrenadors viuen dia a dia i la temporada és molt llarga”, va explicar, com si tingués al cap l’última temporada, quan en poques setmanes de diferència al Barça es va parlar de la possibilitat d’acomiadar-lo, després de la derrota contra el Roma a la Champions. Però després de guanyar la Lliga i la Copa, el debat es va tancar.

A un club com el Barça els partits no sempre són al centre de l’actualitat, tot i que sigui un club de futbol. Davant d’un Valladolid que acaba de pujar i en principi no hauria de poder sumar punts contra el Barça, Valverde vol estar segur de no perdre jugadors durant aquests pròxims dies, mentre continua explorant les possibilitats tàctiques que li dona una plantilla amb moltes variacions. Així, el partit al Nuevo Zorrilla servirà per modificar l’equip titular de la primera jornada contra l’Alabès. Una de les novetats serà la tornada de Sergi Roberto al lateral, després de jugar al centre del camp la primera jornada, per donar espai a Coutinho, que serà titular per primer cop aquesta temporada.

L’hora de Coutinho

El brasiler ja va ser suplent a la Supercopa d’Espanya jugada a Tànger, però un cop va entrar al terreny de joc va jugar en dues posicions diferents, primer centrat i després caigut a la banda. Al partit contra l’Alabès va entrar a la segona part i es va convertir en el gran aliat de Messi per enderrocar la defensa basca. En atac, Valverde continuarà apostant pel trident format per Messi, Luis Suárez i Dembélé, a qui va defensar en l’última roda de premsa, abans de volar cap a terres castellanes. “És un jugador molt diferent dels altres que tenim. No és un jugador d’atacs posicionals: és de despenjar-se arribant des de la segona línia, mostrant-se agressiu en atac”, va raonar.

Valverde continua sense poder disposar dels lesionats Denis Suárez i Carles Aleñá, que aquesta setmana han vist com s’afegia a la infermeria Sergi Samper, amb qui no compta el tècnic, i el porter Jasper Cillessen. Per cobrir la baixa del porter holandès, Valverde va convocar el porter del Barça B Jokin Ezquieta. Ezquieta debutarà en una convocatòria del primer equip precisament contra el Valladolid, en què juga un porter, el sabadellenc Jordi Masip, que no va poder gaudir de moltes oportunitats al primer equip blaugrana durant els anys que va entrenar a les ordres de tècnics com Luis Enrique o Valverde. “Sempre és bonic retrobar-se amb vells amics, però amb el talent del Barça en atac, tocarà patir una mica”, va bromejar Masip abans del duel. El porter català, de fet, va ser un dels protagonistes del partit de la primera jornada al camp del Girona, quan el Valladolid va aconseguir sumar un bon punt gràcies al seu ordre defensiu. En atac, en canvi, gairebé no va generar perill, ja que llavors no tenia davanters. Aquest estiu els va marxar el seu màxim golejador, Jaime Mata, i no ha estat fins aquesta setmana que han arribat el croat Duje Cop i el turc Enes Ünal, jugadors que ja podrien ser titulars contra el Barça.

Pendents de la gespa

En la seva tornada a Primera, el Valladolid està dirigit per un home que ha crescut amb la rivalitat contra el Barça, l’exjugador de l’Espanyol Sergio González. “El Barça sempre està en forma, encara que sigui la segona jornada. No serà fàcil jugar contra un equip com aquest, però intentarem ser agressius jugant per les bandes i portant perill a la contra”, va explicar l’entrenador català. A Valladolid, on l’estadi estarà gairebé ple, un dels temes d’actualitat és la gespa, que es va canviar ara fa quatre dies. “No és normal plantar una gespa quatre dies abans de jugar un partit. L’experiència em diu que en tan poc temps la gespa se’n ressent, no és sòlida del tot i la gent rellisca i cau. No és el millor per al joc”, es va queixar des de Barcelona Ernesto Valverde.

Del Valladolid el tècnic blaugrana va destacar el seu sistema defensiu. “A Girona va fer un gran plantejament defensiu i va aconseguir un empat. És un equip que juga molt ordenadament, amb les línies juntes i sortint a la contra. En això, el partit pot assemblar-se al de la setmana passada [davant l’Alabès], però fora de casa sempre és més complicat”. I més amb una gespa que ahir encara s’aixecava molt i complicava l’estil de joc del Barça, que vol sumar els sis primers punts just en uns dies en què encara queden carpetes per tancar. Si Alcácer sembla destinat a marxar a la lliga alemanya per jugar al Borussia Dortmund, d’altres, com Rafinha, ara es volen quedar per lluitar per tenir minuts. I Rakitic, malgrat ser sempre titular, dubta per culpa d’una oferta que ha molestat bastant Ernesto Valverde.