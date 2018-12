Al Ciutat de València a recuperar Coutinho

Fa més d’un mes que les ombres persegueixen Philippe Coutinho. El migcampista brasiler va fer un gran partit contra l’Inter de Milà el 6 de novembre al Giuseppe Meazza. Aquell dia el Barça no va guanyar el partit, però el brasiler va agafar la batuta de líder -Messi estava lesionat- i no es va amagar en cap moment. Malgrat que els blaugranes no van poder passar de l’empat, va ser un dels partits més complets que es recorda de l’ex del Liverpool. Aquell dia, però, va acabar el partit lesionat al bíceps femoral de la cama esquerra. Des de llavors que el brasiler no ha tornat a ser el mateix i ha perdut la condició d’indiscutible arran de les últimes bones actuacions d’Ousmane Dembélé. Avui contra el Llevant (20.45 h, Movistar Partizado) Coutinho tindrà una nova oportunitat per recuperar el seu bon futbol, basat en diagonals impossibles que acaben amb xuts ben ajustats.

El brasiler torna avui al Ciutat de València, l’estadi on ha firmat el seu únic hat trick com a blaugrana des que el club el va fitxar al gener a canvi de 120 milions d’euros (més 40 en variables). L’elevat preu pagat i la condició de ser el fitxatge més car de la història del club són elements que també porten a demanar més al brasiler, que era un dels fars del Liverpool, mentre que al Barça corre cada cop més el risc de penjar-se l’etiqueta de secundari de luxe. En la roda de premsa prèvia al duel contra el Llevant, Ernesto Valverde va defensar el brasiler: “Coutinho ens ha donat molt, ens dona molt i ens donarà molt”. El tècnic blaugrana també va voler normalitzar el fet que el brasiler hagi perdut la seva condició de titular indiscutible: “Hi ha molta competència i és normal que no surti sempre d’inici, alguns partits ho farà i, d’altres, no”.

La defensa aferrissada que Valverde va fer de Coutinho no es va quedar aquí, ja que quan va se li va preguntar per la possible rivalitat en l’onze entre el brasiler i Dembélé -Messi i Luis Suárez tenen la condició d’intocables- el tècnic va preveure la possibilitat que puguin jugar junts, alhora que va afirmar que “Dembélé és molt desequilibrant, però Coutinho també és dels futbolistes més desequilibrants del món”. Malgrat les paraules de Valverde, no s’espera que avui el brasiler i el francès parteixin d’inici davant del Llevant, que va ser l’únic rival capaç de derrotar el Barça a la Lliga el curs passat (5-4).

De fet, des que Paco López es va fer càrrec de la banqueta granota, els valencians són el tercer equip que més punts ha sumat, només per darrere del Barça i del Reial Madrid. Aquest és un dels motius pels quals Valverde espera que el seu equip surti concentrat avui al Ciutat de València. Aquest, i la motivació de mantenir el liderat.