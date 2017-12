Al Dakar en família

El dia de Reis és especial per a la gran majoria de famílies catalanes. Però enguany, poques el viuran tan intensament com la família Nicolás. El 6 de gener, el veterà pilot de ral·lis Josep Nicolás i el seu fill Èric començaran plegats la participació en la 40a edició del Dakar, formant part de l’equip català SportDrive Dakar. Davant seu, més de 9.000 quilòmetres repartits en 14 etapes i 3 països: el Perú, Bolívia i l’Argentina.

El Josep, sabadellenc de 55 anys, ja és tot un veterà en el ral·li més famós del món. El Niko, com el coneixen en el món del motor, acumula 9 participacions en el Dakar i, per tant, enguany a Lima serà a la sortida per desena vegada de la cursa més dura del món. “Com que tinc la sort que he corregut 9 Dakars, sé com s’han d’afrontar. Amb molta sang freda i amb molta psicologia. El Dakar és una barreja entre una cursa de cotxes i una de mental”, comenta el veterà pilot que disputarà la prova amb l’argentí Ariel Jatón de copilot.

Un repte ambiciós

El català competirà en la categoria de vehicles side by side (UTV), una mena de buguis adaptats per a la competició amb capacitat per a dues persones. “Són vehicles d’origen, amb petites modificacions. Petits, lleugers i bastant econòmics”. De fet, la falta de recursos és un dels principals handicaps que haurà d’afrontar el Niko durant la cursa: “Anem una mica justets de recursos, ens agradaria portar més coses però creiem que ens aguantarà”. Tot i això, l’objectiu a la cursa és clar: “Intentar guanyar la categoria”.

Un dels membres que formarà part de l’equip d’assistència del Niko serà el seu propi fill, l’Èric. El noi, de 20 anys, debuta al Dakar al costat del seu pare: “És la primera vegada que coincidim en un equip. És el meu primer Dakar i, a sobre, amb el meu pare de pilot”. L’Èric treballa de mecànic en competicions de circuit i serà la seva primera experiència en un ral·li: “El món de la terra el desconec bastant. Però toca adaptar-s’hi i pensar en la mecànica”. El jove sabadellenc també completarà el Dakar a la seva manera: “Nosaltres també fem la cursa, però per carretera asfaltada. Ens encarreguem de l’assistència del cotxe i ens movem per tot el Dakar darrere del bugui. Si en qualsevol situació el vehicle queda atrapat, podem entrar a la pista per ajudar-lo”. A més, durant les nits l’Èric s’encarregarà de reparar a contrarellotge les possibles avaries i desperfectes que pateixi el bugui: “Cal ser constant. Cada dia surt una coseta i s’ha d’arreglar ràpidament. Depenent de l’hora que arribi el pare, tindrem més temps o menys per reparar el cotxe”.

Per al Josep, que el seu fill l’acompanyi les dues setmanes que durarà la competició és una motivació extra: “Poder fer un Dakar amb el meu fill és un extra de motivació, poder conviure en aquesta experiència ens aportarà moltes coses”. En aquest cas, és el fill qui sempre exigeix més al pare: “Som al revés, jo exigeixo més que ell. Hi ha aspectes que ell no preveu i jo sí i per això li foto canya... És mon pare qui m’ha de frenar i dir-me que no sigui tan perfeccionista”, explica l’Èric.

Equip també català

L’SportDrive Dakar va ser fundat pel mateix Josep l’any 2005. L’Edu Blanco, actual mànager de la formació, valora positivament el fet de reunir pare i fill en un mateix equip: “Crec que és bonic, amb el Niko ja vam fer molts Dakars junts i ara hi tornem”. L’estructura de l’equip és molt petita, formada per menys de deu persones i el pressupost supera per poc els 100.000 euros: “És el que costa aproximadament un Dakar”, puntualitza Blanco.

Els Nicolás emprendran la seva particular aventura el 2 de gener, quan sortiran cap al Perú per preparar l’inici d’aquesta exigent cursa per terres sud-americanes. L’Èric encara recorda què pensava de la prova quan era un nen i hi participava el seu pare: “Al principi deia: «Està boig aquest home, 20 dies enmig del desert». Però a poc a poc et vas fent gran i penses que pot ser una aventura”. Aquest any finalment podrà comprovar-ho.