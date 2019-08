L’Alabès posa a prova les rotacions i l’interès per Calleri

Mendizorrotza acostuma a ser un escenari força exigent per a qualsevol visitant. L’Espanyol, que hi tornarà aquesta tarda (17 h, M. La Liga), hi va encaixar el curs passat la primera derrota a la Lliga en un partit foll, ple de girs de guió patrocinats pel VAR, gran protagonista d’aquella cita. Aquest diumenge, l’Alabès posarà a prova les rotacions d’un David Gallego que segueix decidit a donar oportunitats a tothom. No vol titulars ni suplents, sinó una plantilla competitiva on tothom lluiti per un lloc. Visitar Vitòria sol ser sinònim d’un desplegament físic força considerable, pel que difícilment el de Súria apostarà per repetir titularitat per jugadors que arrosseguin gaire cansament de dijous.

El partit arriba després del triomf a l’Europa League i enmig de les informacions sobre una possible sortida de Marc Roca cap al Bayern. Gallego va admetre ahir que desitja que arribi ja el final del mercat de fitxatges per retenir el migcampista. I així arriba el partit contra l’Alabès, en què la lluita anirà més enllà del que passi sobre la gespa de Mendizorrotza. I és que els vitorians són el principal competidor de l’Espanyol per obtenir Jonathan Calleri. L’exjugador del Boca Juniors, de 25 anys, va deixar unes grans sensacions el curs passat a l’Alabès, on va anotar 9 dianes en 36 partits. Des de principis d’estiu, a Vitòria somien en gaudir un any més d’un atacant que al juliol, en una entrevista, es va deixar estimar per l’entitat basca. “A l’Alabès hi vaig trobar estabilitat, un club ordenat, amb ganes de fer grans coses. Em vaig sentir còmode a la ciutat i a l’equip. Sempre agrada tornar on et sents estimat”. Una picada d’ullet cap a un Alabès que, si bé ha reforçat el seu atac amb Joselu i Lucas Pérez, porta mesos buscant la fórmula per pagar els més de 12 milions que reclamen per ell. “Per comprar-lo hauríem de vendre la plaça de la Virgen Blanca i el meu cotxe”, va bromejar el director esportiu de l’Alabès al juliol quan li van preguntar sobre Calleri.

L’Espanyol,amb opcions

El context econòmic dels vitorians, però, ha canviat un mes després, ja que en les últimes hores ha tancat la venda de Maripán al Mònaco per 18 milions. Uns recursos amb els quals l’Alabès es podria plantejar llançar una nova ofensiva per l’atacant argentí. Un moviment que va semblar predir Rufete divendres: “El mercat de davanters està molt en moviment, amb clubs pendents dels altres. Poden passar moltes coses. Estem treballant per incorporar al més aviat possible l’opció que hem escollit. Fins que la negociació estigui tancada millor no dir res”. L’operació es complica degut a la presència d’un fons d’inversió, Stellar Group, liderat per Malcolm Caine i l’advocat Graham Shear, propietaris dels drets econòmics del jugador. Els federatius pertanyen a un modest club de la segona divisió uruguaiana, el Deportivo Maldonado, les instal·lacions del qual Calleri ni ha arribat a trepitjar. El fons d’inversió va pagar uns 15 milions de dòlars per ell al Boca Juniors, i des d’aleshores han buscat treure’n un rendiment econòmic cedint-lo a clubs com el West Ham, Las Palmas o l’Alabès, que paguen la fitxa i variables en funció del rendiment del jugador. Aquest grup, que no descarta cedir-lo de nou, no vol vendre’l per menys de 12 milions d’euros.

El davanter, però, ja està cansat de fer les maletes i vol estabilitat. “La meva idea és seguir en el futbol espanyol. Encara no està confirmat, però tinc la idea de quedar-me allà”, va confessar el mateix Calleri, que veuria amb bons ulls tornar a l’Alabès i també fitxar per l’Espanyol, que li ofereix un rol important en un projecte que competeix a a l’Europa League.

De fet, segons RAC1, l’acord amb el club català es podria presentar precisament després del partit entre els dos clubs que lluiten per fer-se amb els seus serveis. El desitjat punta, per tant, se l’endurà l’equip que sigui capaç de satisfer les pretensions del grup d’inversió. La lluita de l’Espanyol i l’Alabès, de la gespa als despatxos.