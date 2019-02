Jordi Alba renova per cinc temporades amb el Barça

Just després de guanyar al Bernabéu, el Barça ha anunciat la renovació d'un dels seus puntals, el lateral Jordi Alba. Després de mesos de negociacions s'ha arribat a un acord per signar un nou contracte fins al 30 juny del 2024. És a dir, una renovació de cinc temporades. La nova clàusula de rescissió del jugador serà de 500 milions d'euros.

Amb la renovació d'Alba, el Barça tanca una carpeta clau, ja que la direcció esportiva no podia renovar gaires més jugadors aquesta temporada pel risc de sobrepassar els límits de massa salarial. Alba s'havia arribat a queixar pel fet de no ser renovat, però els últims dies les posicions s'han acostat fins a arribar a aquest acord, que permet tenir el lateral esquerra titular per als pròxims anys, tot i que el Barça no descarta fixar un nou lateral per ser suplent aquest estiu.

Alba, format al club, va marxar al Nàstic i el València i va tornar a casa per guanyar 14 títols en 282 partits amb la samarreta blaugrana.