El Nàstic torna d'Albacete amb un triomf de gran valor (0-1)

El tercer gol en sis partits d'Álvaro Vázquez ha donat al Nàstic un triomf vital al Carlos Belmonte d'Albacete (0-1). Després de sumar un punt en els darrers tres partits, ha arribat el primer triomf amb Nano Ribas a la banqueta.

L'Albacete, que portava una bona ratxa de resultats, ha vist com el gol del davanter grana abans del descans era clau. El partit ha començat sense ritme ni ocasions, però mica en mica el Nàstic ha mostrat més ambició. A la segona part, l'Albacete, que veu com el Nàstic el superat a la classificació, ho ha intentat amb jugades d'estratègia, però el Nàstic ha gaudit de dues ocasions per sentenciar a la contra.

540x306 Nano Ribas, tècnic del Nàstic, a Albacete / LFP Nano Ribas, tècnic del Nàstic, a Albacete / LFP

Amb aquest triomf el Nàstic suma 32 punts, a tres de la zona de descens, en una classificació tant igualada que 10 equips es troben separats per 4 punts, dels 33 de l'Alcorcón als 29 de la zona de descens.