Albert Arenas: “La pressió de lluitar pel Mundial és una cosa nova i l’estic aprenent a gestionar”

A punt per fer el salt a Moto2, Albert Arenas és el líder de la categoria de Moto3. Aquest cap de setmana, el gironí corre a casa i, tot i l’absència d’aficionats a les graderies de Montmeló, ell reconeix que sent l’escalf de tots els que li donen suport. En la cursa d’avui (Moto3, 12 h i MotoGP, 15 h / DAZN) surt des de la quarta posició, a partir de la qual espera lluitar per la victòria per distanciar-se encara més dels seus perseguidors en la general.

¿Et vas sentir còmode sobre la moto en la qualificació?

Em vaig sentir bé. Sempre és especial córrer a casa. Va ser un dia d’entrenaments prou important de cara a la cursa, ja que l’elecció dels neumàtics va ser bastant decisiva per a la cursa. Això ens va fer haver de passar per la Q1, però ens van sortir bé i vam poder passar a la Q2 i ens vam classificar quarts, que és una bona posició per començar el Gran Premi. Content amb el resultat final.

Durant els entrenaments van caure molts pilots de les tres categories per l’asfalt. Com vas notar-lo tu?

Està bastant delicat. Les gomes pateixen molt i es trenquen i per això hi ha caigudes, ja que patina molt. El fred tampoc ajuda al fet que les gomes treballin el 100% del rendiment. Ho hem tingut en compte en els entrenaments i no hem comès cap errada. A la cursa també serà important estar 100% concentrats. És cert que venim d’Itàlia, on l’asfalt era molt bo i teníem molt de grip. Aquí, al Circuit, no n’hi ha tant i ens hem hagut d’adaptar. Serà un factor més i veurem com ens afecta a tots.

Sortiràs des de la quarta posició. Com valores aquest resultat?

Tota la classificació durant la cursa estem sempre molt junts. Si surts enrere has de remuntar i lluitar molt amb els altres pilots. D’aquesta manera ja som al davant i ens estalviem algun embolic que hi pugui haver en les primeres voltes i fins i tot fer algun sobreesforç al no haver de remuntar. Serà molt important ser a les primeres posicions durant la cursa per conservar bé les gomes i estar frescos per al final.

Com plantegeu la cursa?

La categoria de Moto3 és molt imprevisible. Com menys expectatives i menys plans, a vegades millor [riu]. El més important és que sortim al davant i llavors, passi el que passi, com si per exemple algú vol intentar escapar-se, nosaltres estarem allà per ser-hi. Tots tenim un ritme bastant similar, sí que és veritat que si hi ha hagut tantes caigudes i hi ha alguna caiguda al mig del grup també pot trencar el grup i obrir distàncies entre els pilots que van davant i els que van darrere. Però ja ho veurem, el més important és estar concentrats i anar a la cursa amb la millor posada a punt.

Ara mateix ets líder del Mundial. ¿Gestiones bé la pressió?

La pressió d’aquest tipus d’estar lluitant pel Mundial és una cosa nova i s’ha d’aprendre a gestionar. Porto unes quantes curses sent líder i estic aprenent a portar aquesta pressió, i he vist que si la utilitzes d’una forma positiva, pot ser bona per encarar les curses i els entrenaments. Ahir em va donar força per encarar la Q1 i passar a la Q2 i tenir motivació per donar la cara. Sí que és cert que a la cursa el que va classificat segon [en la general] surt bastant més endarrere, més enllà de la 20a posició. La pressió la notem tots i no és només pel líder, així que estic intentant aprendre d’aquesta situació per gestionar-la tan bé com puc.

Veient que Ai Ogura, el teu perseguidor en el Mundial, surt tan lluny, ¿és un factor que et fa estar més tranquil per a la cursa de demà o s’ha d’anar al 100% perquè pot passar qualsevol cosa?

No canvia res del plantejament pel fet que ell estigui més enrere. Si quedessin dues curses per acabar el Mundial potser sí, però encara queda molt, així que demà sortirem al 100% i no pensarem en això.

Corres a casa. ¿El fet de no tenir públic fa que el Gran Premi es quedi orfe?

Córrer al Circuit i ser aquí a Barcelona sempre és especial. Sí que trobes a faltar el suport de la gent, i més aquest any que estem destacant i sentiríem més el suport dels aficionats i el públic. Hem de conviure amb això, ja ho hem assimilat i espero que des de casa el suport sigui el mateix o més i puguin gaudir d’una gran cursa.

651x366 Albert Arenas en el Circuit de Catalunya / Aspar Team Albert Arenas en el Circuit de Catalunya / Aspar Team

¿Les xarxes socials t’han acostat una mica més als aficionats ja que no poden anar als circuits?

Avui en dia amb les xarxes socials tot està molt més connectat i tothom s’assabenta de tot. Sí que és veritat que rebo suport per aquí. Em va sobtar que el Marc Gasol em va estar escrivint a principi de temporada. No ens coneixem personalment però em va donar suport, em va felicitar per les victòries que estava aconseguint i va ser tot un honor rebre el seu suport.

Vas dir que Moto2 està al teu horitzó. Segueix sent així?

Sí, Moto2 passarà l’any que ve i estic molt feliç de poder fer el salt a la nova categoria. És una cosa que tinc ganes de poder anunciar oficialment i definir quins seran els plans de l’any que ve. Feliç per això i content, però estic 100% centrat en aquest any. Espero poder comunicar el meu futur més d’hora que tard, però serà segur a Moto2.

Els pilots de Petronas, protagonistes

Franco Morbidelli (Petronas) va aconseguir per primer cop en la seva carrera la pole a MotoGP. El pilot italià va batre el rècord de la pista en l’última volta i es va assegurar la primera posició per a la cursa d’avui (15 h, DAZN). Fabio Quartararo (Petronas), que tenia el millor temps fins que l’italià li va prendre la pole, sortirà segon. I tancant la primera línia de sortida, Valentino Rossi (Yamaha) va aconseguir la tercera posició i sortirà des de la línia més avançada per primer cop aquesta temporada. Precisament Il Dottore també va ser protagonista ahir al confirmar-se que la temporada que ve li canviarà el lloc a Quartararo i passarà a ser pilot de Petronas. En Moto2, el seu germà petit Luca Marini es va endur la pole per tercer cop aquesta temporada i fa un pas endavant per intentar liderar en solitari el Mundial. Jorge Navarro (Speed Up) va aconseguir la segona posició després de qualificar-se des de la Q1. Sam Lowes (Kalex) sortirà tercer. I a la categoria de Moto3, Tony Arbolino (Honda) després de batre el rècord va segellar el seu primer lloc, just per davant de Raúl Fernández (KTM) i Gabriel Rodrigo (Honda). El líder Arenas sortirà quart.