Albert Ventura: “El que hem fet era inimaginable”

Tan sols té 26 anys, però Albert Ventura parla amb la maduresa de qui ja les ha vist de tots colors. El capità del Divina Seguros Joventut és un dels tres únics jugadors de l’equip verd-i-negre que tenen experiència en una Copa del Rei. Quan parla transmet més il·lusió que por i això resumeix moltes de les coses bones que li estan passant a la Penya, que demà debutarà contra el Kirolbet Baskonia.

Quin és el primer record que tens de la Copa del Rei?

La primera relació que vaig tenir amb la Copa del Rei va ser l’any 2006, quan vaig jugar la Minicopa a Madrid. Nosaltres vam disputar el torneig infantil a Magariños. No ens va anar gaire bé perquè no vam arribar a la final, però l’ambient va estar molt bé. Després vam anar a veure el primer equip, en què hi havia l’Elmer Bennet, el Rudy Fernández, l’Àlex Mumbrú... Més endavant vaig tornar a viure intensament la Copa quan el meu germà va jugar la Minicopa. Hi vaig anar com a aficionat i aleshores vaig poder gaudir més de l’ambient dels pavellons.

Quan vas jugar la Minicopa t’imaginaves que uns anys després estaries disputant la Copa del Rei?

No, en aquell moment no. Només pensava en jugar amb els meus amics i passar-m’ho bé. És cert que la Minicopa és un torneig espectacular que té molta visibilitat i en què hi ha gent coneguda que et ve a veure, però mai em vaig imaginar que uns anys després la cosa acabaria així, que seria jo el jugador del primer equip que va a veure els partits dels nois del planter.

Després de tot el que heu viscut, quina importància té per a la Penya tornar a disputar la Copa del Rei?

Molta. Dono un gran valor al fet d’haver-nos classificat. Sabem d’on venim i estem molt il·lusionats. Tenim ambició perquè no és gens fàcil el que hem fet. Arribem a Madrid amb 12 victòries i això té un gran mèrit. Estem molt contents. La inexperiència també ens pot donar un plus d’energia, il·lusió i ambició.

Esteu jugant molt bé.

Sí, crec que estem sent fidels a l’estil amb el qual vam acabar la temporada passada. Anem tots a l’una i el bloc està molt unit. El que hem fet era inimaginable, però ara se’ns presenta un altre repte i el volem agafar. Cada vegada ve més gent a veure’ns al Palau Olímpic i crec que ens ho mereixem. La gent que ve a veure’ns, repeteix. L’objectiu és acabar la temporada amb el pavelló gairebé ple.

Aquesta Copa és la porta per tornar a l’elit del bàsquet?

Sí, estem entre els vuit millors equips de la Lliga Endesa i tothom veurà el nostre joc. És com un premi per tot el que hem passat, però també un aparador perquè la gent vegi que estem fent les coses bé.

El rendiment ja no és un anècdota.

No estem parlant de cinc jornades, sinó de vint.

Crec que la cosa és sòlida. Si l’equip segueix així, l’objectiu és classificar-nos per disputar els play-off i l’any que ve ser a Europa. Volem créixer i ho podem fer, tenim possibilitats. Tant l’equip com el club estan fent bé les coses. Si res es torça, i no tenim més lesions, la Penya tornarà a estar amunt.

El debut a Madrid serà contra el Kirolbet Baskonia.

Serà un partit molt difícil contra un rival que té un nivell físic important, però si fem un bon partit tindrem les nostres opcions. Hem de fer una bona defensa perquè ells no se sentin còmodes en atac. Si ho fem, l’encert en els llançaments de tres punts pot marcar la diferència. Nosaltres hi anem sense pressió, però intentarem guanyar.

Fa uns dies vas signar la teva renovació fins al 2022. Com ho vas viure?

Fa un any no m’imaginava aquest itinerari, però tenia clar que el que volia era seguir creixent i fer-ho a la Penya. Hem viscut moments molt durs en els últims dos anys. Ara que estem bé, tinc ganes de viure coses maques amb la Penya.

T’imagines un futur fora de la Penya?

No, m’imagino tres anys a casa i competint per fer coses grans.