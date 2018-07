Alcácer i André Gomes es posen a l’aparador

A poques hores del primer partit del Barça als Estats Units es busquen al·licients. L’absència dels grans noms donarà tot el protagonisme de l’estrena als menys habituals, entre els quals hi ha alguns jugadors que no tenen garantida la continuïtat. El partit contra el Tottenham serà gairebé més un exercici de posar jugadors a l’aparador que de treure conclusions dels nous plans del tècnic blaugrana.

El club fa setmanes que treballa per resoldre les sortides de Marlon, Rafinha, Aleix Vidal, André Gomes i Alcácer, tots cinc a l’expedició nord-americana. Dels descartats, l’únic que ja ni va viatjar va ser Douglas, cedit al Sivasspor turc. La resta de casos poden allargar-se uns dies més, perquè el club prefereix tancar un bon traspàs que conformar-se amb una cessió, i de passada s’assegura així anar competint amb una plantilla que no estigui farcida de juvenils.

En el capítol de sortides hi ha diversos casos calents i tots depenen d’altres moviments de mercat. Des de València fa dies que remouen l’ambient i imaginen una sèrie d’intercanvi de fitxes que podria resoldre el futur d’André Gomes i Alcácer. Els dos jugadors veurien amb bons ulls el seu retorn a Mestalla, i el València acceptaria les operacions si es mouen al voltant dels 15 o 20 milions d’euros que demana el Barça -i que són gairebé la meitat del que en va obtenir per les vendes fa dues temporades.

El cas del migcampista portuguès va lligat al possible traspàs de Parejo, a qui alguns mitjans situen al Camp Nou però que el cos tècnic xe no veu fora de Mestalla, i encaixa dins de la mutació de plantilla que vol fer el València per adaptar-se a la Champions. “Per competir a Europa és important ser més forts físicament. Si el mercat ofereix jugadors d’envergadura i que ens ajudin a guanyar fiabilitat defensiva, serà idoni”, deia Rubén Uría, segon de Marcelino, en una entrevista al diari valencià Superdeporte. En aquesta mateixa conversa, però, admetia que es busca un davanter que “pugui aportar velocitat, gol, associació i que hagi jugat partits importants”, uns condicionants que no reuneix Alcácer, més rematador que combinatiu. Algunes caramboles, que depenen de l’adeu de Rodrigo -destí Bernabéu?-, situen el focus en Iago Aspas i envien Alcácer a Vigo. Contra el Tottenham caldrà veure en quin punt de forma està.