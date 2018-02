Alcalá renova fins al 2021

Continuen les renovacions en clau Girona. Avui, és el torn de Pedro Alcalá, l’autor del gol de la primera victòria dels gironins a Primera, contra el Màlaga. Inactiu des del passat mes d’octubre a causa d’uns problemes a la cua de l’astràgal del turmell dret, el central murcià signa fins al 2021, per dues temporades més de les que tenia pactades. La passada setmana, coincidint amb el desplaçament a Màlaga, Pablo Machín el va incloure entre els 19 convocats però va ser l’escollit per veure el partit des de la graderia de La Rosaleda. Aquest diumenge, en la victòria contra l’Athletic, tampoc va estar inclòs entre la llista de 18 homes. Tot fa pensar, però, que no falta gaire per veure el seu retorn als terrenys de joc d’un dels pilars bàsics en l’esquema del tècnic sorià.

Imprescindible l’any de l’ascens, on va disputar 39 de les 42 jornades del campionat, Alcalá havia competit en cinc de les primeres set dates d’aquest curs. Des de la seva arribada al club blanc-i-vermell, l’estiu del 2015, Alcalá ha participat en 80 partits oficials amb la samarreta del Girona, on ha aconseguit, tot i ser central, sis gols. Alguns d’ells, decisius en el tram final de la temporada passada, com el doblet a Sòria contra el Numància (0-2) o el gol que va significar un punt contra tot un rival directe, el Tenerife (3-3). Per damunt de tot, però, se’l recorda com l’autor del primer gol que va significar tres punts el passat mes d’agost, en la segona jornada del debut històric del Girona entre els millors. Una data inesborrable per a un conjunt que segueix fent-la grossa i que continuarà comptant amb un central que exemplifica les virtuts de l’eix defensiu gironí: contundència i eficàcia en el joc aeri, bona sortida de pilota i una millor interpretació táctica. Aquest contracte garanteix que Alcalá estigui al servei blanc-i-vermell, com a mínim, fins al 2021 i es converteix en el cinquè futbolista en millorar o ampliar el seu lligam després de Portu, Pere Pons, Juanpe i Àlex Granell. L'acte de presentació de l'acord tindrà lloc aquest dimarts, a les 12.00 h, a la sala de premsa de Montilivi.