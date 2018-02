Alcalá: “La renovació arriba en el millor moment”

L’aterratge a l’elit ha escenificat la millor versió de tots els futbolistes del Girona, premiada amb diverses ampliacions de contracte. Mica en mica, Quique Cárcel lliga la continuïtat d’uns jugadors que han fet efectiu el somni de l’ascens a Primera. Després de Portu, Pere Pons, Juanpe i Àlex Granell, ha estat el torn d’ Alcalá, que ha signat fins al 2021, segellant el seu vincle per dues temporades més de les que tenia pactades. “Em fa molt feliç poder continuar creixent de la mà del Girona, després d’estar quatre mesos aturat la renovació arriba en el millor moment”. La felicitat del murcià era evident: “Futbolísticament, he viscut els meus millors anys. Estic molt agraït d’haver format part de la plantilla de l’ascens i debutar a l’elit. Personalment, aquí ha nascut el meu fill. No puc estar més satisfet”. El central murcià va arribar a l’entitat blanc-i-vermella l’estiu del 2015, procedent del Llagostera, previ pagament d’un traspàs que va ascendir a 150.000 euros. “Des que vaig arribar, he anat a més de la mateixa manera que ho ha fet el club. Hem d’anar pas a pas, sense mirar més enllà. Volem seguir a Primera i estabilitzar-nos en la categoria; a partir d’aquí, ja vindran nous reptes”.

Alcalá va ser l’autor del gol en la primera victòria dels gironins a l’elit, contra el Màlaga (1-0). “Sembla que hagi passat molt més temps. Va ser una alegria molt gran i un record que sempre m’acompanyarà, espero que n’arribin més”. Indiscutible fins als problemes de la cua de l’astràgal del turmell dret, ha viscut un autèntic calvari, passant dues vegades per la sala d’operacions. “Han estat un mesos molt complicats però, afortunadament, tot ha quedat en un ensurt. És el primer cop que em lesiono de gravetat i només penso a contribuir i posar el meu gra de sorra”. Immers en la dinàmica de grup des de fa 15 dies, el seu retorn als terrenys de joc sembla imminent. Tornar a l’onze, però, és una altra història. “El Girona competeix molt bé, estem en una gran dinàmica i serà complicat entrar. Només penso en sacrificar-me i donar el màxim però tot arribarà a base de treball”. Els 31 punts només es poden entendre gràcies a la implicació de tothom. “L’èxit no arriba només per una persona, influeixen molts factors. Existeix una convivència bestial”.

“Estem creant un camí amb les idees clares”

“És de les persones més estimades que hi ha en aquest vestidor, hem crescut junts i el seu comportament ha estat sempre excel·lent” ha resumit Delfí Geli en el discurs inicial. Unes paraules correspostes pel director esportiu blanc-i-vermell: “Estem molt satisfets, va ser el meu primer traspàs i això significa que les coses van com han d’anar. Per la seva edat, té un marge de millora molt elevat i ens agrada que continuï amb nosaltres”. Cárcel està satisfet amb el nivell d’uns homes que fins fa poc competien a Segona Divisió. “La planificació ve donada pel rendiment, tots érem novells en aquesta categoria. El que fan els jugadors sobre el terreny de joc ens dóna la força per continuar en aquest camí. Intentem aportar sentit comú i intentar consolidar el projecte”. Els futbolistes han esvaït tots els dubtes. “Vam intentar fer la millor plantilla possible, no firmo titulars ni suplents, ells són els encarregats de posar-se al terreny de joc. M’enorgulleix enormement que hi hagi tants futbolistes de la plantilla que competia a Segona. S’ho han guanyat solets, sent millors cada dia que passa. Les ganes per continuar creixent, amb una fam sana, és envejable”. Traslladat a noms propis, trobem el cas de Ramalho. “La seva història és de les millors que pot haver-hi en el món del futbol: ha passat de guanyar-se un lloc a la plantilla a ser titular. Ha treballat molt i molt per ser on és”.

El rendiment esportiu ha solidificat un projecte cada cop més gran. “Sempre he cregut que l’equip pot competir bé, dominem molts aspectes del joc. La nostra idea es reforça i tenim una base de 15-16 jugadors amb protagonisme, hem d’aspirar a intentar continuar creixent. Estem creant un camí amb les idees clares”. Estar a dos punts d’Europa no fa variar el discurs. “Som humils i la permanència segueix sent l’objectiu principal. Treballem en aquesta línia”. El llistó, però, està més elevat que mai. “Penso constantment en el futur però el camí no passa per Europa, podríem entrar en comparacions odioses. Si podem arribar-hi, perfecte, no podem negar que la possibilitat és real. Però fins ara no teníem cap història i ara si, tot el que aconseguim serà comparat i no ens hem de desviar del plantejament inicial perquè ens podríem equivocar creient que el que vindrà després no és tan positiu com fins ara”. Fins i tot, els rivals varien la seva ideologia. L’Athletic ha estat el darrer exemple. “Portem quatre anys jugant de la mateixa manera i funciona, els rivals canvien la seva metodologia perquè ho passen malament. Tenim molt interioritzat el nostre esquema i això demostra que ho estem fent molt bé. Però si tirem enrere, recordo que altres equips si ho han aconseguit. Som capaços de guanyar moltes guerres individuals i això fa que la guerra final es decanti al nostre favor”.

D’altra banda, Cárcel també ha parlat d’un tema que encara cueja. El futur de Larry Kayode segueix sent una incògnita. El nigerià s’està entrenant en solitari a l’espera que es resolgui el seu futur. “Seguim en tràmits burocràtics, fins que no tinguem la resolució no ens podem posicionar. L’estem intentant ajudar i esperem que se solucioni en els propers dies” ha conclòs.