Alemanya, escollida seu de l'Eurocopa del 2024

La candidatura d'Alemanya ha estat escollida per la UEFA per ser la seu de l'Eurocopa de l'any 2024. Serà la primera gran competició organitzada per Alemanya des del Mundial del 2006. L'última Eurocopa jugada a Alemanya va ser la del 1988.

La candidatura alemanya ha superat en la votació final del Comitè Executiu de la UEFA la proposta turca. Les seus proposades per a la cita són aquestes:

Berlín (Estadi Olímpic/70.033)

Colònia (RheinEnergieStadion/46.922)

Dortmund (Signal Iduna Park/61.524)

Düsseldorf (Esprit Arena/46.264)

Frankfurt (Commerbank/48.057)

Gelsenkirchen (Veltins-Arena/49.471)

Hamburg (Volksparkstadion/50.215)

Leipzig (Red Bull Arena/46.635)

Munic (Allianz Arena/66.0267)

Stuttgart (Mercedes Benz-Arena/50.998)