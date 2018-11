Àlex Granell: “Diu molt del que estem fent que es qüestioni si som millors que l’Espanyol”

“El derbi ens desperta molta il·lusió. L’Espanyol passa per una gran dinàmica, però estem convençuts de les nostres possibilitats reals d'obtenir un gran resultat. Som molt solvents fora de casa i esperem mantenir la mateixa línia, tot i que sabem que serà difícil”, valora Àlex Granell, el capità del Girona, davant el derbi de diumenge l'RCDE Stadium contra l’Espanyol (18.30 h, BeIN LaLiga). “Ells intentaran portar el domini, però els anirem a buscar i serem agressius, en el bon sentit de la paraula. Es veurà un ambient molt bonic, serà un derbi preciós de jugar i l’afrontem amb el respecte que una cita així mereix”. El jugador gironí ha elogiat els blanc-i-blaus. “Rubi està demostrant el seu gran nivell. S’ha d’aplaudir el rendiment de l’Espanyol, lluiten i competeixen contra qualsevol. A casa els resultats són immillorables, i mereixen viure un moment així”. L’Espanyol compta els seus partits com a local per victòries, mentre que el Girona no perd lluny de Montilivi des del 8 d’abril. “Alguna de les ratxes es veurà trencada, i esperem que no sigui la nostra. De fet, tenim més possibilitats perquè ens valen dos dels tres resultats”, afegeix Granell, que també recorda la victòria gironina per 0-1 del curs passat, gràcies a un gol de Timor. “Segur que tenen certa revenja, però ja ens van guanyar a Montilivi a la segona volta”.

La rivalitat que envolta qualsevol derbi fa que aquests dies també es parli sobre quin dels dos clubs és el segon millor de Catalunya. “Si mirem purament els resultats, l’any passat ho vam ser nosaltres, i segurament vam fer un millor futbol que ells. Però la història pesa, i la seva és més gran. Diu molt del que estem fent que es qüestioni si som millors que l’Espanyol, però el més important és el partit i sortirem a demostrar que no som inferiors”. Granell té clar que l’objectiu del curs és la salvació. “Tothom fa números, és comprensible. Si tinguéssim 20 punts a aquestes altures seria sinònim de mitja permanència. Al llarg del curs viurem ratxes de tota mena, així que tot el que sumem ara benvingut serà. Nosaltres no pensem més enllà de garantir el futur del Girona a Primera”, assenyala.

Stuani s'entrena amb el grup i Portu fa treball de gimnàs

De mica en mica, la infermeria blanc-i-vermella es va buidant. I això és motiu d’alegria. Stuani s’ha entrenat amb normalitat, Portu ha fet treball específic al gimnàs i Douglas Luiz encara està al marge del col·lectiu, de manera que ho té complicat per arribar al derbi. “Estem recuperant jugadors que tenien molèsties o lesions. Tothom fa esforços per estar a punt al més aviat possible i hem demostrat que som un grup fort, on no hi ha titulars ni suplents perquè qualsevol està capacitat per sortir i fer un bon paper”, comenta Granell, que aprova la gestió d’Eusebio. “És important repartir la càrrega de minuts, tot el vestidor està content perquè sent que participa. Com tothom, diumenge desitjo jugar d’inici. Per això treballo, per poder ajudar els companys des de dins del terreny de joc. Si Eusebio ho considera, podrà comptar amb mi. Però si no em toca, esperaré el meu torn”. El partit arriba en un gran moment per al Girona, que ha sumat 8 dels últims 12 punts en joc i diumenge pot igualar la seva millor ratxa de cinc partits sense perdre a Primera. “Estem bé, tenim clar a què juguem i com volem fer-ho. L’afició ens transmet que serà un partit important i sentim la responsabilitat de fer un bon paper”, conclou.