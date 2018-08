Àlex Granell: “Tenim el potencial i la capacitat per guanyar qualsevol”

Falten tres dies perquè el Girona i el Valladolid donin el tret de sortida a la Lliga 2018-19, un curs en què els gironins volen demostrar que l’èxit de la temporada del debut no va ser cap casualitat. “És un any de canvis, però estem mentalitzats per afrontar de la millor manera possible l’estrena i per dedicar un bon partit a la nostra gent. És molt important començar bé, però encara ho és més tenint en compte que el Valladolid és un rival directe”, ha dit Àlex Granell, que sap com d'importants són les primeres jornades. “Si fóssim capaços de sumar els tres punts divendres, tindríem aquell punt de moral i serenitat tan valuós en qualsevol inici. Després arribarà el Madrid i la il·lusió serà màxima per intentar repetir la victòria del curs passat”. Capritxós, el calendari ha tornat a fixar una doble estrena a Montilivi. Ara fa un any, el Girona sumava quatre dels primers sis punts empatant contra l’Atlètic (2-2) i guanyant el Màlaga (1-0). El que tampoc canvia és la duresa del tram inicial, on reeditaran els duels contra el Vila-real, el Celta i el Barça, amb l’afegit de la visita del Betis. “L’experiència ens diu que mai se sap: potser contra qui creus que no sumaràs punts guanyes, i a l’inrevés. Si mirem els rivals, l’inici és exigent, tot i que tenim el potencial i la capacitat per guanyar qualsevol. Només hem de veure els resultats aconseguits el curs passat”, ha comentat.

Somrient, i a falta de la confirmació oficial, Granell agafarà la capitania principal que deixa l’absència d’Eloi Amagat. El seu sentiment de pertinença és inqüestionable. “La responsabilitat és la mateixa que sentíem, però tenim un punt més de tranquil·litat, no tenim el neguit de l’estiu passat, perquè ja tenim experiència i sabem com hem d’afrontar els partits per aconseguir el principal objectiu: mantenir el Girona a Primera durant molts anys”. Granell valora molt positivament l’arribada d’Eusebio. “Vivim encantats el dia a dia. Té un coneixement molt gran de nosaltres i es preocupa per mantenir-lo; és una persona molt pròxima i ha entrat molt bé al grup”. El 4-3-3 està cada cop més consolidat. “On veurem una transformació serà en la manera d’entendre el joc i fer mal als rivals, ens estem adaptant bé i tenim les peces adequades”, ha afegit.

Patrick Roberts, a punt

El Girona farà oficial en les pròximes hores l’arribada de Patrick Roberts, procedent del Manchester City. “No en tinc constància, però aquest tipus de jugadors amb talent estan predestinats a acabar en un gran d’Europa. El seu pas pel Girona és important per formar-los, a banda de jugar al màxim nivell. I, si no tenen tanta participació, els serveix d’aprenentatge. Tot ajuda a créixer, especialment si venen amb bona actitud”. A Granell no el preocupa la falta de cares noves. “El club treballa per reforçar el bloc, la gent que mana no es vol equivocar i només signarà allò que cregui oportú. Mantenir els jugadors que ens han donat tantes tardes de felicitat és bo i, qui arribi, es trobarà un vestidor humil”, ha assegurat.

Contra el Valladolid, homes com Mojica i Ramalho, lesionats, i Aday, sancionat, no podran jugar. “No tenim una plantilla excessivament llarga però sí prou garanties per obtenir bons resultats”, ha valorat, abans de parlar sobre els possibles interessos d’altres equips en Portu, Juanpe o Stuani. “Fa molt que s’especula amb possibles traspassos. El que puc dir és que tothom es troba a gust al Girona. S’hi senten arrelats, no hi estan de pas. El club els ha donat molt, i entenc que el més normal és que continuïn amb nosaltres si no passa res d’última hora”, ha conclòs.