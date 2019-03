Suzuki i Álex Rins fan un pas endavant

L’any passat, Suzuki va acabar el Mundial de MotoGP al podi: el barceloní Álex Rins va pujar al segon graó a València. Era el cinquè cop que el català assaboria el cava. I això, sumat als quatre podis que va sumar qui llavors era el seu company, Andrea Iannone, va fer que Suzuki aconseguís la seva millor marca de podis en l’era de MotoGP. Però de retruc també va fer que la marca de Hamamatsu perdés per al 2019 les concessions reglamentàries que atorga Dorna, l’organitzador del Mundial, a les marques que no sovintegen el podi (és a dir, a totes excepte a Honda, Yamaha i Ducati i, a partir d’ara, també Suzuki). Així, aquest 2019 Suzuki no podrà fer tests il·limitats (només podrà participar en els oficials), només tindrà set motors (pels nou que tenia fins al 2018) i disposarà de tres wild cards en comptes de les sis que tenia fins ara).

El ràpid creixement de Rins, especialment a final de temporada, quan es va tornar molt consistent i ràpid, també va ser un gran testimoni de la bona feina feta, segons Davide Brivio, cap de l’equip. Brivio es mostrava satisfet per haver perdut les concessions. “Guanyar el títol és molt difícil d’aconseguir, així que el nostre objectiu principal era perdre les concessions com més aviat millor. Pot semblar un contrasentit, però nosaltres volem competir en igualtat de condicions amb la resta de fàbriques; és més just i, quan arriba un bon resultat, més satisfactori”.

Sense Iannone, Rins està obligat a fer un pas endavant i convertir-se en el líder de l’equip, que compartirà amb el rookie mallorquí Joan Mir -que puja a la màxima categoria després de proclamar-se campió de Moto3 ara fa dos anys i de competir a Moto2 la temporada passada-. “Aquesta Suzuki m’ha fet entendre que té un gran potencial. Les primeres sensacions són realment bones. He estat ràpid i tinc bon ritme”, reconeixia Rins durant els entrenaments de pretemporada. A Malàisia, durant les primeres jornades de tests, Suzuki va centrar-se en provar diferents ajustaments del xassís i en comprovar el rendiment del motor amb algunes peces noves que la marca ha desenvolupat durant l’hivern a Hamamatsu. I Álex Rins va aconseguir situar-se la majoria dels dies entre els millors. A Qatar, en la segona part de la pretemporada, el barceloní ho va tornar a fer. “Hem progressat molt i hem confirmat tot el que vam provar a Malàisia. Estem preparats per a la primera cursa”, va assegurar Rins. El pilot va tancar la pretemporada satisfet amb la feina feta. “Hem aconseguit millorar l’estabilitat en la frenada, que és el que li demanava a Suzuki, i també una mica la velocitat punta. A més, jo ara ja tinc una mica més d’experiència”, apuntava.

Superar els podis del 2018

L’experiència de Rins i el pas endavant de Suzuki haurien de fer que aquest any la marca superi els podis de l’any passat. El primer i gran somni és guanyar una cursa. “El 2018 vam acabar tres cops segons, i per això seria una gran evolució natural per a l’Álex intentar guanyar”, afegia Brivio. Diumenge, a Qatar, on només ha pujat un cop al podi (3r el 2013 a Moto3), el pilot barceloní tindrà la primera oportunitat.