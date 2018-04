El Barça femení no falla al camp del Betis i segueix a un punt del lideratge

El Barça femení no ha fallat al camp del Betis, enduent-se un triomf vital per seguir amb opcions de guanyar la lliga. Després de la victòria del líder, l'Atlètic de Madrid, al camp del Sevilla, l'equip blaugrana necessitava el triomf per seguir a un punt de les actuals campiones a manca de quatre jornades.

El Barça sempre ha dut el pes de partit, però a la primera part la defensa andalusa s'ha mostrat molt contundent. Fran Sánchez, conscient que l'equip necessitava canviar la forma d'atacar, ha donat entrada a Tony Duggan i Alexia Putellas, canvis claus per resoldre el partit. Als 57 minuts, l'anglesa Duggan ha aprofitat una ocasió en que ha pogut encarar a la porteria del Betis Yamane per superar-la amb un xut creuat. I amb més espais, Alexia Putellas ha resolt el partit als 73 minuts amb al segon gol del partit.

L'Espanyol femení ha empatat amb el València / RFEF

La propera jornada el Barça rep el Sevilla i l'Atlètic de Madrid jugarà a casa contra l'Espanyol. L'equip blanc-i-blau ha empatat el seu partit sense gols contra el València a la Ciutat Esportiva Dani Jarque (0-0). L'Espanyol ocupa la 12ª posició.