Alèxia Putellas i Sergi Roberto, millors jugadors catalans del curs passat

El jugador del Barça Sergi Roberto ha gairebé triplicat Gerard Piqué en la votació com a millor jugador català de la temporada 2016/17. En la votació entre clubs i federats, els reusenc ha obtingut el 25% del suports, una estadística que s'ha enfilat fins al 46% entre els membres del jurat. Sergi Roberto ha obtingut el 36% dels suports, per davant de Piqué (13%), l'espanyolista Gerard Moreno (12%) i el futbolista del Girona Pere Pons (10%).

Més contundent ha sigut el triomf d'Alèxia Putellas, amb un 30% del vot federat i un 56% del del jurat per un total del 43%. Marta Corredera ha sigut segona amb un 11%. Amb gairebé la meitat dels vots, Òscar Garcia ha sigut escollit com a millor entrenador, per davant de Pep Guardiola i Gerard López, i el millor àrbitre de la sisena Gala de les Estrelles del Futbol Català que se celebrarà el 20 de novembre és David Medié.

Jonathan Soriano ha repetit per quart any consecutiu com a màxim golejador català, un guardó en categoria femenina que ha recaigut en Olga García.