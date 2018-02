L'exblaugrana Alexis Sánchez accepta 16 mesos de presó per haver defraudat 1 milió d'euros a Hisenda

L'exjugador del Barça Alexis Sánchez ha acceptat una pena de 16 mesos de presó per haver defraudat 1 milió d'euros a Hisenda entre els anys 2012 i 2013, quan jugava a l'equip blaugrana. El xilè ha arribat a un acord amb la fiscalia i no entrarà a la presó, tot i que haurà de pagar una multa de 590.065 euros. El davanter, actualment al Manchester United, ha reconegut que va simular la cessió dels seus drets d'imatge a dues companyies estrangeres de la seva propietat, Inversiones Alsan i Numidia Trading Limites, amb l'objectiu d'amagar a Hisenda els seus ingressos per aquest concepte.

Sánchez va declarar com a investigat davant el jutge el 16 de gener a través d'una videoconferència des de Londres. El de Tocopilla ha acceptat dues condemnes de vuit mesos de presó per dos delictes contra la hisenda pública. La fiscalia ha demanat que la sentència refusi el seu ingrés a la presó si el futbolista no torna a delinquir en els dos anys vinents. Alexis ja va retornar els diners defraudats més els interessos, una suma que va arribar als 1.487.511 euros.