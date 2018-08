Els All Blacks guanyen per 16a vegada consecutiva la copa Bledisloe contra els australians

Els All Blacks, la selecció de Nova Zelanda de rugbi, segueixen sense rival. Aquest matí han aixecat per 16a vegada consecutiva la copa Bledisloe, el trofeu que cada any juguen contra Austràlia al millor de tres partits. Si l'última setmana els All Blacks van guanyar el primer partit fora de casa, avui s'han imposat per 40-12 a l'Eden Park d'Auckland. Amb dos triomfs en dos partits, el tercer partit contra els australians, que es farà a l'octubre a Yokohama –la ciutat escollida per promocionar el Mundial de rugbi del Japó del 2019–, serà un tràmit.

Beauden Barrett ha sigut el gran protagonista del partit, amb quatre assaigs. Joe Moody i Liam també han creuat la línia de marca dels australians en un partit en què els 'wallabies' no han ofert resistència. Després del triomf de la primera jornada per 13-38 a Austràlia, Nova Zelanda ha guanyat els dos primers partits del Rugby Championship, torneig on també competeixen Sud-àfrica i l'Argentina.