Almeria-Girona, la semifinal d’un play-off que es jugarà a l’agost

La bomba esclatava una hora abans de començar la darrera jornada de la Segona Divisió: diversos integrants de la plantilla del Fuenlabrada van donar positiu en el test del coronavirus. La notícia, que es va escampar de pressa, va provocar el pànic. La primera mesura va ser ajornar el Deportivo-Fuenlabrada, que a falta de confirmació oficial per part de la Lliga es disputarà el 30 de juliol. L’equip madrileny està immers en la lluita pel play-off d’ascens, un fet que obliga també a moure les dates de les eliminatòries finals, amb inici previst per aquesta mateixa setmana i que jugarà el Girona, al mes d’agost. Les semifinals serien els dies 2 i 5; i la final, el 8 i l’11.

Confirmat l’ajornament, van arribar les queixes. Perquè durant molts minuts va planejar a l’ambient que no es disputaria cap partit, inclòs el protagonitzat pel Girona a Alcorcón, acabat amb la primera derrota de l’era Francisco (2-0, Sosa, de penal, i Arribas) que deixa els homes de l’andalús, que va fer descansar alguns titulars –Stuani inclòs-, en la cinquena posició i l’enfrontarà a l’Almeria en les semifinals del play-off, amb l’anada a Montilivi. L’altra la protagonitzaran el Saragossa, tercer, i el sisè, l’Elx o el Fuenlabrada. L’embolic és gros i portarà conseqüències. El Rayo Vallecano, que no es va classificar per les eliminatòries, va ser el primer a reaccionar, amb un dur comunicat, en què expressava “la més profunda indignació davant l’adulteració de la competició que s’està intentant dur a terme”. Segons la Cadena Ser, un jugador i tres integrants del cos tècnic del Fuenlabrada van donar positiu abans de viatjar, mentre que arribats a Galícia es van confirmar sis casos més. L’ajornament només del seu partit i no de tota la jornada, consensuat entre Tebas, Rubiales i el CSD, va ser per por a més positius en els pròxims dies.

Perquè si ara la sisena posició de l’Elx, que es va expressar en un to semblant amb un altre comunicat, queda a l’aire –si el Fuenlabrada puntua amb el Deportivo, acabarà sisè-, la sentència de la Lliga també va condicionar els equips que lluitaven per salvar la categoria perquè va haver-hi conjunts que competien sabent que no calia mirar a Riazor, amb l’ajuda psicològica que això comporta. “Ens han perjudicat, s’hauria d’haver suspès tot. És un avís per la societat que genera alarma”, deia Fernando Vázquez, l’entrenador d’un Depor que matemàticament és de Segona B –també va baixar el Numància-, que no tindrà res en joc en el duel contra el Fuenlabrada, i que “estudiarà el cas per emprendre totes les accions legals necessàries en defensa dels seus interessos”. Molt content no estarà, l’Elx, sabent que els madrilenys ho tindran tot al seu favor. De fet, les jornades unificades existeixen per això, per posar-hi neguit i emoció. Després diuen que aquesta és la millor Lliga del món.