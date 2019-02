Altres formes de mesurar l’èxit

"No jugaré a bàsquet professional aquest any”. Ras i curt. Maya Moore va publicar una carta a The Players Tribune que va deixar glaçat el món de la cistella. Una de les millors jugadores de la història de la WNBA aparca l’esport en el moment culminant de la seva carrera, quan tot just té 29 anys. “Hi ha diferents formes de mesurar l’èxit. L’èxit que he tingut jugant a bàsquet em deixa perplexa cada vegada que hi penso. Però, tal com entenc l’èxit en la vida, la manera principal de mesurar-lo sovint no està lligada de manera explícita al bàsquet”, argumenta Moore, que deixarà de competir per dedicar-se a aprofundir en la seva fe i centrar-se en la religió. “La meva concentració no estarà lligada al bàsquet professional, sinó a la gent de la meva família, així com a invertir el meu temps en alguns somnis ministerials que he portat al meu cor durant molts anys”, confessa.

“Trobaré a faltar el dia a dia, la relació amb les meves companyes i la família del bàsquet. Però aquest no a la temporada 2019 em permet dir sí a la meva família i a la fe com mai abans havia pogut. Estic segura que aquest any serà difícil d’una manera que encara ni conec, però també que serà gratificant d’una manera que també desconec. Dono les gràcies a la família de les Lynx i a les persones pròximes que han compartit el camí amb mi, i tinc moltes ganes de veure què m’espera en el futur”, conclou.

Vaig conèixer la Maya l’any 2012, quan la Carme Lluveras la va convèncer per jugar al Ciudad Ros Casares València. L’última vegada que vaig parlar amb ella va ser l’estiu passat, quan vam coincidir a l’All-Star de Minneapolis. “Tinc bons records de la meva etapa a València, que va ser la meva temporada rookie a Europa. La ciutat és preciosa, el menjar era increïble (encara trobo a faltar la paella) i, a més, vam guanyar l’Eurolliga. Va ser un any molt divertit”, em va dir. En cap moment vaig intuir una decisió així. Ni jo ni ningú.

Moore va créixer amb una fotografia de Michael Jordan a l’habitació. Una frase acompanyava la imatge del mític jugador dels Bulls. “Cap ocell vola massa alt si vola amb les seves pròpies ales”. Anys després la sentència adopta un significat diferent al que tots havíem imaginat quan prevèiem una carrera farcida d’èxits esportius. La icona de Nike els va aconseguir, però ara ha preferit agafar-se un descans i repensar la seva vida. Per tenir èxit. A la seva manera.