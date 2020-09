‘Ambició, dedicació i inversió’, la fórmula de Marcelo Claure al Girona

Si alguna cosa s’intueix amb l’arribada de Marcelo Claure a Montilivi, és que el nou accionista del Girona no deixarà indiferent a ningú. La declaració d’intencions, acompanyada d’una capacitat financera fora de qualsevol dubte, és prometedora. “Sempre m’ha cridat l’atenció, el Girona. Amb Soriano i Guardiola hi hem conversat molt, i volia formar-hi part. Aquest club té tot el necessari per ser un dels grans, existeixen clares aspiracions d’estar a Primera. Les aliances entre els tres accionistes, més la força d’una ciutat que respira futbol, em fa pensar que no només ho aconseguirem sinó que el convertirem en sostenible a l’elit. Com a mínim, hi ha tots els ingredients per fer-ho possible”, ha assegurat Claure, en la seva carta de presentació a una entitat que el va conèixer fa tot just un any, quan l’empresari nord-americà-bolivià va assistir a un partit a l’estadi. “Vaig estar passejant per la ciutat, sentint un feeling molt personal, veient gent molt sana pels carrers, amb un ambientàs a Montilivi... A partir d’allà, ens vam reunir per trobar l’encaix adequat. Hem parlat molt dels plans de futur, i vull ser-hi per molts anys, no és una cosa de quatre dies”.

Claure, expert en mil batalles, es va presentar en societat l’any 1994, en què era el gerent de la Federació Boliviana quan la selecció va participar en el Mundial dels Estats Units. “Aquell va ser l’inici de tot”, ha expressat, deixant entreveure una rialla plena de nostàlgia. El 2008, un pas més: va fer-se càrrec del Bolívar, el club més important del seu país, en què ha guanyat vuit dels dotze campionats que ha disputat des de llavors. Claure també ha recordat el seu vincle amb Catalunya. “Abans d’iniciar el projecte amb David Beckham i els germans Mas a l’Inter Miami, vaig intentar una aliança amb Laporta i el Barça per tenir un club a la MLS. Però la crisi ho va impedir”. Del Mundial dels Estats Units a Montilivi, hi ha vint-i-sis anys de diferència. Quin rol agafarà? “Crec que puc aportar en la part financera, en la disciplina empresarial i en experiència. Es faran inversions importants, en els pròxims temps, i buscaven socis d’una capacitat financera sòlida. Jo vull sumar, però tots tres propietaris posarem el nostre gra de sorra per crear les sinergies adequades”, ha afegit.

De la futura Ciutat Esportiva, a la qual es va referir amb molta seguretat Pere Guardiola la setmana passada, cap paraula concreta. Tampoc d’una hipotètica ampliació de capital. Això sí, la voluntat de fer el que calgui és intocable. “És molt aviat per dir en què invertirem els diners, però els tres socis estem disposats a aportar el capital necessari per aconseguir els objectius. Sempre he sigut molt selectiu, a l’hora d’associar-me, i escullo el Girona per la seva idea de projecte. Sóc conscient que requereix ambició, dedicació i inversió; però quan arribi el moment respondrem positivament. El City és dels grups més forts del món, en Pere pensa les 24 hores en el Girona i jo tinc molta convicció. Entre tots, intentarem que la gent de Girona se senti orgullosa del club”.

Llaços de col·laboració amb el Bolívar i l’Inter Miami

El Girona, vinculat de manera oficial al Manchester City des del 2017 malgrat que dos anys abans ja hi mantenia relacions esporàdiques, crearà ponts amb el Bolívar i l’Inter Miami. “Penso molt en els llaços de col·laboració entre les tres entitats, però mai es portarà un futbolista per compromís, sinó perquè serà una bona oportunitat. Està clar que si formem part de la mateixa família, compartirem coses. Entre els tres directors esportius ja ho estan discutint, i segur que trobaran alguna fórmula. Els intercanvis han d’existir, però els jugadors han de tenir la capacitat de competir a la Lliga a on aniran”, reconeix Claure, que no amaga que el principal repte és tornar el Girona a la Primera Divisió. “Desitgem ser un dels protagonistes a Segona i assolir l’ascens, aquesta és l’aspiració a curt termini sabent que no serà fàcil. Però tothom hi pensa, a Montilivi, des dels tècnics fins a qualsevol treballador. Aquí ja s’ha sentit que bonic és, competir contra els millors, i seria un somni tornar-ho a viure. Aquest curs ens hi vam quedar molt a prop i el futbol és cruel, malgrat que esperem tenir revenja”. De fet, els gironins ja saben molt bé que per aixecar-se abans han hagut de caure cinquanta vegades. “La vida ens ensenya que els cops et fan més fort, i que després la victòria et dona un sabor més especial. Hem de seguir insistint, i no ens aturarem fins a aconseguir-ho”, ha afirmat Claure.