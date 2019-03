Amortitzar una Lliga Asobal des del laboratori

El Barça Lassa d’handbol celebrarà avui una nova Lliga Asobal. Només un cataclisme evitarà que superi el Guadalajara al Palau Blaugrana (19 h, GOL), sumi el seu novè títol consecutiu i alimenti així l’hegemonia de l’era Xavi Pascual. La temporada entra ara en la fase dels judicis amb les eliminatòries de la Lliga de Campions. Tot el que no sigui arribar a la final four de Colònia implica una lectura apocalíptica del nivell de l’equip i del rumb del projecte, un punt recurrent en el pla de les valoracions al Palau. En l’escala de mèrits, la Lliga Asobal no hi apareix. És una constant d’èxit, per decret. El seu nivell genera un debat voluble. No a Barcelona. L’equip de Xavi Pascual ha demostrat aquest any que la competició, amb pros i contres, pot ser un factor diferencial. No per poder treure el peu de l’accelerador durant la setmana -l’argument fàcil-. L’Asobal és un torneig en evolució, de projectes que agafen forma per aspirar a les injeccions econòmiques. La Rioja, Bidasoa, Granollers, Lleó i Conca estan separats per tres punts en la part alta de la classificació. Cap d’ells competirà pel títol de moment. És lògic.

Que existeixi aquest contrast d’objectius no és necessàriament una mala notícia. El Barça ha sabut trobar aquest any un equilibri útil entre la frustració de visitar pistes poc mediàtiques i celebrar un marge per a la relaxació que seria perjudicial. L’ staff ha convertit el calendari estatal en un banc de proves competitiu per donar forma al projecte. Els fitxatges i especialment les modificacions en els sistemes de joc d’aquest estiu (focalitzar el treball en camp propi, agressivitat per recuperar la pilota, moltes transicions i evitar picar pedra des de l’atac posicional) necessitaven temps. Únicament renovar la parella de tercers condiciona el rendiment de tota la defensa. Si no funciona, l’equip no funciona. La regularitat de la Lliga ha agilitzat els timings. Més enllà de l’encert del porter, que és bo que no generi una dependència, les estadístiques generals parlen d’un Barça més intens sense pilota (rep 22,95 gols per partit) i més entonat que el del curs passat quan ha de prendre decisió en els metres finals (anota 37 dianes). Pascual aconsegueix els números en un context que li ha permès practicar diferents sistemes defensius, rodar Aron Pálmarsson en la posició de dos o mecanitzar l’atac sense porter i amb dos pivots fixos. “És una qüestió de fer la feina sent conscient de què tens. Quan fas la planificació de la temporada analitzes a llarg termini la competició i els equips tipus que et trobaràs. T’has de saber adaptar, i crec que ho hem sabut fer bé”, apunta a l’ARA Xavi Pascual.

Una rotació generosa

El Barça no ha millorat les seves prestacions perquè els pesos pesants hagin volgut lluir-se. La rotació de la plantilla ha sigut de les més àmplies de l’etapa de Pasqui. Ha servit per reactivar tots els efectius. Les lesions de Pálmarsson i Cédric Sorhaindo durant el Mundial han tingut un impacte limitat en els resultats perquè Duarte s’ha consolidat com a segona espasa amb pes, Syprzak ha sumat en atac i Andersson ha demostrat que pot assumir el pes del lateral esquerre en moments puntuals. El protagonisme i les càrregues de treball s’han repartit d’una manera eficient. No ha sigut necessari escanyar Raúl Entrerríos o confiar que Dika Mem anoti 9 gols el dia D. Els joves del filial Juri Knorr, Jannek Klein, Mamadou Diocou i Alex Pascual també han solucionat contratemps, que n’hi ha hagut. “Estic especialment satisfet perquè aquesta temporada ens han ajudat en moments complicats. Cada vegada hi ha més gent que ens pot ajudar. Estic molt satisfet amb l’equip perquè s’entrena igual que juga, ho dona tot. Després pots estar més o menys encertat. Estic gaudint del meu equip. Pateixo, perquè forma part del càrrec, però em sento orgullós quan veig jugar l’equip. Sempre hem de donar la cara. No només amb els resultats. Hem d’aconseguir que quan sortim a la pista tothom sàpiga que el Barça està jugant”, diu l’entrenador.