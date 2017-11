L'examen de 'La TDP'

Les àrees

El Barça no acaba de manar durant els partits, però el seu control de les àrees és total. Ter Stegen no va fallar en jugades d’emergència i va transmetre molta seguretat. Tot i que sembla que no es despentina, es tracta de jugades de molt de mèrit de l’alemany. A l’altra punta, Suárez va recuperar l’encert amb dues rematades clau, va caçar les segones jugades i va esvair dubtes amb dos gols per decidir el partit.

Alcácer

Va tornar a aprofitar l’oportunitat com a titular, com ja va fer contra el Sevilla, i es va convertir en l’home clau en les jugades dels gols, tot i no marcar. Alcácer sempre es va moure amb sentit, omplint el partit de desmarcades en un escenari complicat. El valencià va rematar, va mostrar-se agressiu en atac i disciplinat en fase defensiva, i va entendre’s amb Suárez. Mereix continuïtat perquè és influent en el resultat.

Semedo

No és el primer dia que el portuguès sembla imprecís, però a Leganés se’l va veure més desencertat que altres cops. És ben cert que no va poder atacar com vol, amb un extrem pur per davant i, per tant, tenia menys línies de passada, però es va ofegar perquè està acostumat a tenir més jugadors a prop. Semedo no va interpretar el canvi tàctic i va dubtar massa. Haurà de demostrar més consistència mental.