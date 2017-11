L'Anàlisi de Ricard Torquemada del València-Barça

El primer temps

No se li pot retreure res, al primer temps del Barça. Ni tan sols no marcar, ja que el Barça, de gol, en va fer un. Un primer temps de control, possessions llargues al camp del rival, pressió salvatge després de les pèrdues de pilota... L’equip no va cometre errades per no permetre els atacs verticals del València, seleccionant com calia jugar. I rematant, tot i que de manera irregular. El millor primer temps de l’equip amb Valverde.

Messi

L’equip el va alimentar entre línies, sobretot gràcies a Busquets. Suárez li va traçar desmarcades, Paulinho el va acompanyar i tothom el va ajudar. A Messi tot just li va faltar la precisió en l’última passada i aconseguir escapar - se de tants rivals com tenia al voltant. Però no es va desesperar i va explotar la complicitat amb Jordi Alba en el gol de l’empat. I sí, abans ja havia fet un altre gol, negat per l’àrbitre.

Busquets

El migcampista va completar una obra mestra. Tot i que no va brillar com els jugadors que viuen a prop de les àrees, Busquets va ocupar espais clau, va recuperar pilotes i va interpretar com jugaven els companys. I no era fàcil, ja que l’equip va prioritzar jugar ordenat i costava atacar. Va connectar amb Messi entre línies, va triar les passades llargues quan calia... Va fer un partit gairebé perfecte.