Andersen mana a la prèvia de la contrarellotge decisiva

Champagnole es va rendir ahir al talent de Kragh Andersen. El corredor de l’equip Sunweb va guanyar tot sol la dinovena etapa del Tour, que unia Bourg-en-Bresse i aquesta localitat després de 166 quilòmetres de ruta.

El jove danès va aconseguir així la seva segona victòria en aquesta edició del Tour i la tercera per al seu equip. Potent i resistent, Andersen va aplicar a les portes de la jornada decisiva de la ronda francesa la mateixa recepta que el va portar a guanyar la catorzena etapa.

El corredor danès va ser el més resolutiu de la jornada i, quan quedaven 16 quilòmetres per a l’arribada, se’n va anar tot sol. Cap dels ciclistes del grup capdavanter el va seguir, amb la intenció de guardar forces per a una possible arribava a l’esprint. Però no va ser així. Com si d’una contrarellotge es tractés, Andersen va mantenir una mitjana de 46 quilòmetres per hora que li va permetre acabar l’etapa en poc més de 3 hores i 36 minuts.

Darrere seu, l’eslovè Luka Mezgec (Michelton) i Jasper Stuyvens (Trek) van arribar a més de 50 segons. Per als principals favorits de la general, l’etapa va ser poc més que una passejada. No van forçar gaire el cos i, aprofitant el recorregut, van guardar forces per a la penúltima etapa del Tour: la contrarellotge de 36 quilòmetres, amb els últims sis d’infart, en pujada amb una mitjana del 8,5%, abans d’arribar a La Planche des Belles Filles.

Primoz Roglic (Jumbo Visma) continua líder de la general i sortirà amb un marge de 57 segons respecte al seu compatriota Tadej Pogacar (UAE Emirates). La lluita pel mallot groc està entre els dos eslovens. El mexicà Miguel Ángel López (Astana), tercer classificat, sortirà a 1.27 minuts del líder. Demà, amb la tradicional etapa pels Camps Elisis de París, s’acabarà el 107è Tour de França, una edició marcada pel coronavirus (normalment es disputa al juliol) i per l’abandonament del vigent guanyador de la prova: Egan Bernal.