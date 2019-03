Andorra sedueix els millors esquiadors del món

"No m'esperava trobar condicions d'hivern amb aquest temps primaveral", deia dissabte Marcel Hirscher després de competir a Andorra. El campió austríac va ser un dels molts esquiadors que van posar una nota altíssima a l'organització de les finals de la Copa del Món que van disputar-se la setmana passada a Soldeu - El Tarter. Era la primera vegada que els Pirineus organitzaven la competició i la Federació Internacional d'Esquí (FIS) en va lloar l'organització i va emplaçar l'estació de Grandvalira a presentar candidatures per acollir proves de la Copa del Món masculina en el futur.

El comitè organitzador de les finals tenia clar que se la jugaven. Per això no van escatimar esforços, ni econòmics ni humans, perquè la competició anés com una seda. A banda de la logística habitual, amb un pressupost de quatre milions d'euros i el suport de 350 voluntaris, la gran preocupació era que les pistes estiguessin en les millors condicions possibles. I més en un cap de setmana en què es preveien temperatures que, al migdia, podien acostar-se als vint graus.

Però el bon temps no va desfer la neu, perfectament compactada i preparada per a la màxima competició des de feia ben bé un parell de setmanes, i en canvi va servir perquè les finals fossin un èxit de públic, amb 25.000 aficionats a les graderies habilitades a les pistes Àliga (proves de velocitat) i Avet (proves tècniques), una xifra més que notable en aquest esport. Un públic que va gaudir, entre d'altres, de l'exhibició de la millor esquiadora del moment, Mikaela Shiffrin, guanyadora de dues curses a Soldeu - El Tarter i de quatre Globus de Cristall aquesta temporada.

"Esteu preparats perquè tornem tan aviat com sigui possible", deia Sarah Lewis, secretària general de la FIS, que va definir les finals com a "excel·lents". Unes paraules similars a les de Markus Waldner, director de la Copa del Món masculina. Els òrgans reguladors de l'esquí internacional van comprometre's a buscar una "solució" per fer un lloc a Andorra en el calendari de la Copa del Món en els pròxims anys. Seria per a les proves tècniques a la pista Avet.

Si bé aquesta pista ja es va 'estrenar' a les finals de la Copa d'Europa, ara fa un any, la setmana passada vivia la gran prova de foc. Escenari dues vegades d'una prova de la Copa del Món femenina, la FIS va condicionar l'adjudicació de les finals a una obra d'enginyeria que permetia allargar el final de la pista amb una plataforma de 120 metres d'amplada que cobria el riu. Una infraestructura pressupostada en 25 milions i completada en un any i mig, encara que el cost final va ser "lleugerament superior", segons Conrad Blanch, CEO del comitè organitzador d'aquestes finals.

El llegat de les finals

Després de set dies intensos (dos d'entrenaments i cinc de competició), els responsables de Soldeu - El Tarter tanquen la carpeta de les finals amb satisfacció. En el fons, era un projecte de país per posar Andorra al mapa de l'esqui de màxim nivell. "El Principat, i els Pirineus en general, tenien l'etiqueta de ser una destinació per a debutants. Aquesta situació s'ha revertit", afegeix Blanch.

Acabades les finals amb èxit, han sigut moltes les peticions a Soldeu - El Tarter perquè presenti candidatura per organitzar uns Mundials d'esquí. Ara bé, segons expliquen els responsables de l'estació, això no entra en els seus plans, com a mínim de manera immediata. El motiu principal és el pressupost, que oscil·la entre els 15 i els 20 milions d'euros, i que aquesta competició es disputa al febrer, l'època de més afluència d'esquiadors al Principat. Aquestes dates suposarien un perjudici econòmic greu per al Principat d'Andorra.