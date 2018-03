André Gomes, xiulat per una part del públic

Ben entrada la segona part, André Gomes, que havia substituït Andrés Iniesta al primer temps, va perdre una pilota i una part del Camp Nou el va xiular. Els xiulets, que van provocar la reacció de molts aficionats aplaudint el portuguès, també van aconseguir que Valverde es girés molest, gesticulant, reclamant el suport dels aficionats als seus homes.

Al final del partit el tècnic blaugrana, preguntat per aquesta qüestió, va afirmar: “També he escoltat aplaudiments. És veritat que el públic pot tenir les seves preferències, però és un jugador que ens ha ajudat molt i la gent li hauria d’agrair l’esforç. El jugador ha de donar-ho tot i el públic hauria d’entendre que hi pot haver errors. Era un partit fonamental per a l’André, per al club, per al públic... i en aquest moment necessitem suport quan ens equivoquem”. Valverde també va explicar les raons per les quals va decidir donar entrada al portuguès, després de la lesió d’Iniesta: “Teníem una opció que era fer entrar Paulinho per la dreta, com hem fet en partits importants, però quedava força temps i l’André podia jugar a l’esquerra. I en algun moment també podia avançar Sergi Roberto”, va raonar. L’últim partit d’André Gomes com a titular va ser al camp del València. Des de llavors no ha entrat en tres convocatòries, va jugar pocs minuts contra el Chelsea i cap contra el Las Palmas.