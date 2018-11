Anglaterra i Croàcia decideixen el destí d'Espanya la Lliga de Nacions

Anglaterra i Croàcia es troben a Wembley aquest diumenge (15h) en un partit on es decideix el destí del grup de la Lliga de Nacions d’Espanya. Qui guanyi el partit serà campió del grup, però en cas d’empat, el campió seria l’equip de Luis Enrique. El guanyador es classificarà per una ‘final four’ amb els altres campions de grup.

Els croats, després de guanyar el primer partit del grup el darrer dijous contra Espanya a Zagreb, arriben amb la baixa del blaugrana Rakitic. En principi, la selecció balcànica no farà molts canvis per enfrontar-se amb una Anglaterra renascuda després de guanyar als espanyols fora de casa. Mateo Kovacic, jugador del Madrid, podria entrar al terreny de joc per ocupar el lloc de Rakitic. Els anglesos, després de derrotar als Estats Units en un amistós que va servir per acomiadar de la selecció a Wayne Rooney, busquen un triomf que permeti esborrar el record de la derrota amb els croats del 2007 per 2-3, quan van quedar fora de la fase final de l’Eurocopa.Gareth Southgate, seleccionador anglès, arriba sense baixes significatives.