Anglaterra alliçona els joves espanyols (5-2)

Espanya s'ha quedat sense el títol que li faltava. El Mundial sub-17 que s'ha disputat aquest octubre a l'Índia ha viatjat fins a Anglaterra, que ha remuntat un 0-2 favorable als espanyols i ha acabat guanyant per 2-5. El conjunt britànic ha sigut molt superior als homes de Santi Denia, que no han sabut trobar en cap moment la seva estrella, el davanter blaugrana Abel Ruiz. Amb Ruiz desaparegut, el protagonisme ofensiu ha recaigut precisament sobre un altre futbolista del Barça, el badaloní Sergio Gómez, autor dels dos gols.

Precisament, després d'un primer avís anglès, l'atacant català ha sigut el més ràpid i llest de la classe guanyant una segona jugada i superant Anderson amb un toc subtil. Moha, en una conducció des del camp propi que ha agafat la defensa anglesa totalment venuda, ha tingut el segon per a Espanya, però ha fet un control massa llarg que no li ha permès aprofitar un dos contra un davant el porter rival. En canvi, Sergio Gómez no ha perdonat a la mitja hora de joc i ha empalat amb classe una passada de César, que s'havia regirat molt bé a l'interior de l'àrea.

Aquí s'ha acabat el partit per als espanyols. I això que Philip Foden ha perdonat el primer gol anglès amb una rematada franca de cap que ha sortit fregant el pal. El jove extrem del Chelsea, Callum Hudson-Odoi, ha exhibit el seu repertori superant sempre que ha volgut els seus marcadors, especialment el blaugrana Mateu Jaume. La primera rematada del davanter del Chelsea s'ha estavellat al pal, però Rhian Brewster, el màxim golejador del campionat, ha sortit a socórrer els seus companys marcant el primer dels cinc gols anglesos que arribarien en menys d'una hora de joc. Brewster ha rematat de cap una centrada lateral, cosa que ha servit per marcar bé els tempos del salt i fer botar la pilota davant el porter espanyol, Álvaro Fernández.

La segona part ha sigut un passeig militar dels anglesos per terra índia. Gibbs White ha fet l'empat i Foden ha capgirat el marcador rematant tot sol al segon pal una jugada per banda esquerra de Hudson-Odoi. Ja en el tram final, el central Marc Guéhi ha sentenciat el duel caçant una pilota morta al cor de l'àrea, i Foden ha repetit, amb la qual cosa ha rubricat la golejada que converteix Anglaterra en la campiona del món sub-17, un títol que li faltava, i alhora la revenja del campionat europeu que els espanyols els van guanyar al maig.