Anglaterra guanya el Sis Nacions més llarg de la història

Que el Sis Nacions és el campionat esportiu més antic del món, celebrat ininterrompudament des de l'any 1883 (amb els lògics parèntesis de la Primera i la Segona Guerra Mundial) no és cap novetat; però que la seva celebració s'allargui més de vuit mesos (va començar el primer cap de setmana de febrer i ha acabat el darrer cap de setmana d'octubre) és una novetat que mai havia passat en gairebé 140 anys d'història. La pandèmia ha obligat a allargar aquesta edició i finalitzar-la sense presència de públic als estadis, però no li ha restat gens d'emoció. En el desenllaç final, França ha servit en safata títol a Anglaterra: els francesos han derrotat Irlanda (35-27) i, d'aquesta manera, el combinat anglès s'ha convertit en el campió gràcies al seu triomf contra Itàlia (5-34).

I és que fins a tres seleccions arribaven a la darrera jornada amb opcions reals de guanyar el torneig. Irlanda era l'única selecció que depenia de si mateixa, sempre que obtingués la victòria a l'Stade de France de Saint Denis –cada victòria val quatre punts- i obtingués un punt de bonus ofensiu que s'atorga a l'equip que anota quatre o més assajos en el seu partit. Anglaterra, per la seva banda, havia de guanyar a la dèbil selecció italiana a l'Olímpic de Roma i sumar un punt bonus ofensiu i esperar que Irlanda no ho fes a París. França, per acabar, era la que ho tenia més difícil, ja que depenia dels resultats d'Anglaterra i d'Irlanda per guanyar un campionat on no figurava entre els favorits.

En el primer partit de la jornada Gal·les, ja sense opcions, queia al Millenium Stadium de Cardiff davant una sorprenent Escòcia per un ajustat 10 a 14, mentre que Anglaterra destrossava a una Itàlia desdibuixada a la gespa de l'Olímpic de Roma per un contundent 5 a 34, obtenint cinc assajos a favor (Slade, Curry, George i Ben Youngs en dues ocasions) que certificaven el bonus ofensiu anglès i traspassaven tota la pressió a una Irlanda que ha sucumbit davant França 35 a 27.