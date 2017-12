“Angoixa molt estar dos mesos sense guanyar”

“Sempre és complicat mantenir la plaça a l’OK Lliga per a un equip que acaba de pujar, i més si ets el club amb menys pressupost”, diu Marc Comalat, entrenador de l’Arenys de Munt, que va aconseguir la primera victòria de la temporada en derrotar el Voltregà (1-2) dimarts a Sant Hipòlit. L’entrenador arenyenc recorda: “L’equip ha estat a prop de guanyar alguns partits, però sempre fallàvem en detalls claus”. Fins a onze jornades han hagut de passar perquè l’Arenys de Munt encetés la casella de partits guanyats. Una llosa massa gran per a un club acostumat a ocupar les primeres places tant de la Nacional Espanyola, les últimes temporades, com de la Lliga Nacional Catalana, ja fa uns quants anys. Enrere queda aquell equip subcampió de la Recopa d’Europa la temporada 1976-1977.

Preocupat per no adaptar-se a la categoria més ràpid del que es pensava, Comalat reconeix que “la sensació de no guanyar en dos mesos és angoixant”: “Sempre acabàvem repetint les mateixes errades”. El tècnic espera que aquesta victòria “no sigui flor d’un dia” i està segur que si és capaç de transmetre als jugadors que poden fer bé les coses, “el bon joc de l’equip vist a Sant Hipòlit tindrà continuïtat”. Aquest diumenge (12.15 h) l’Arenys de Munt té un difícil compromís davant del cinquè, el Noia, abans de disputar els dos partits més importants fins ara aquesta temporada: la visita a la pista del penúltim classificat, l’AsturHockey, i l’enfrontament a casa contra el Palafrugell són “dues finals” en les quals han d’optar a aconseguir els sis punts si es volen acostar a la permanència, segons Comalat.

No és d’estranyar que l’Arenys de Munt, l’AsturHockey i el Palafrugell, els tres equips que van ascendir la temporada passada a l’OK Lliga, siguin els mateixos que aquesta campanya ocupin les tres places de descens. Les diferències pressupostàries amb els clubs establerts des de fa anys a l’elit i la difícil adaptació a la categoria fa que cada any els tres equips novells siguin els màxims favorits a tornar a la Nacional Espanyola.

De fet, des de la temporada 2013-2014, només tres equips (Alcoi, Caldes i Girona) dels nou que van promocionar a l’OK Lliga han sigut capaços de mantenir la categoria. Més enllà, només cinc equips (Girona, Lloret, Caldes, Alcoi i Lleida) dels setze que han ascendit des de la temporada 2010-2011 fins al curs passat estan actualment a la màxima categoria de l’hoquei estatal.