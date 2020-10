Antonio Luna i Sergi Enrich s'enfronten a cinc anys de presó per un vídeo sexual

Els futbolistes Antonio Luna (Girona), Sergi Enrich (Eibar) i Eddy Silvestre (Albacete) han declarat aquest dimecres al jutjat penal número 3 de Sant Sebastià per la seva implicació en la gravació i posterior difusió d'un vídeo sexual. La gravació es va fer viral fa quatre anys en contra de la voluntat d'una noia de Sant Sebastià que apareix a les imatges mantenint relacions amb Luna i Enrich, que en aquell moment compartien vestidor a l'Eibar. El vídeo va arribar a Silvestre, llavors jugador del Cadis, que presumptament el va difondre.

El fiscal i l'acusació particular demanen cinc anys de presó per a Enrich i Luna per un delicte contra la intimitat recollit a l'article 197 del Codi Penal, mentre que Silvestre s'enfronta a una pena d'un a tres anys per la difusió massiva d'una gravació que ell ja sabia que s'havia enregistrat sense que la noia la consentís. La víctima, de fet, va denunciar els fets després que Silvestre compartís el vídeo amb els seus companys d'equip i amb altres persones.

Luna, emocionat a la vista oral

En la vista oral que s'ha celebrat aquest dijous a Sant Sebastià, Enrich i Luna van reconèixer els fets, tot i que van deixar clar que Silvestre va ser l'única persona que va rebre l'enregistrament. "Estem 100% segurs que l'Eddy [al qual coneixien perquè va jugar a l'Eibar] és l'única persona a la qual vam enviar el vídeo", ha explicat Enrich, que igual que Luna ha demanat perdó pels fets. Visiblement emocionat, l'actual defensa del Girona ha admès: "En cap moment vam pensar que tot allò acabaria així; no ho vam fer per fer-li mal [a la noia]".

Per la seva banda, Silvestre ha confirmat que va veure el vídeo, però no ha precisat si el tenien els jugadors de l'Eibar o si, en canvi, el va rebre individualment. Això sí, ha assegurat que va esborrar el vídeo just en el moment en què va arribar al seu mòbil "perquè estava amb la seva nòvia". "No entenc per què m'acusen a mi de divulgar-lo", ha sentenciat, de la mateixa manera que ha negat que rebotés la gravació als seus companys del Cadis, tal com es va informar en aquell moment.