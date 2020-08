Hidalgo: "Hem tingut moments molt durs durant aquests últims anys i ho hem de gaudir"

Ja han passat uns dies des que el Sabadell va aconseguir una fita històrica: tornar a la Segona Divisió A, torneig en què no competia des del curs 2014-15. Amb un play-off atípic després de la pandèmia , els arlequinats han passat de l'infern al cel en menys d'una temporada. Antonio Hidalgo, home emblema ja de l'equip vallesà, parla sobre la fita, la temporada i com enfoquen la temporada que ve.

Com ha sigut la celebració?

Hem aconseguit una fita molt important que a principi de temporada jo crec que ningú podia esperar. Ha sigut una celebració molt gran. Hem fet una celebració amb cautela per la situació, però ho vam gaudir molt al camp i després vam anar a sopar tots junts.

¿Heu notat l'eufòria de la ciutat i els aficionats encara que sigui a les xarxes socials?

És increïble! Jo al principi pensava que sense públic i sense tot el que envolta un partit de futbol seria menys intens, però la veritat és que ha sigut molt intens. Han sigut 12 dies allà vivint-ho d’una manera molt especial. A través de les xarxes socials hem sentit l'afecte de l’afició.

Què penses de les imatges vistes després de l’ascens?

Jo suposo que també hi haurà excepcions. No he vist totes les imatges, però hi he vist moltíssima gent amb mascareta i mantenint les distàncies. El que està clar és que tots hem de tenir molta cura en aquestes situacions: hem de ser conscients que ho hem passat molt malament i que cal seguir mantenint totes aquestes mesures.

Com vas viure el partit des de la banqueta?

Es viu amb molta intensitat. Estava clar que nosaltres estàvem jugant un bon partit, que estàvem interpretant molt bé el pla de partit que teníem al cap. El que passa és que ens vam trobar amb el gol de Monchu, però nosaltres vam continuar a la segona part creient en el mateix pla de la primera part. Va sortir bé i vam poder donar-li la volta al marcador. Tot i que és cert que en els últims minuts vam patir una mica.

En els dos partits del 'play-off' vau haver d’arribar als penals. ¿Teníeu por que això afectés negativament els jugadors de cara a l’últim partit?

Hem fet una feina molt i molt bona durant el confinament i després del confinament. Però si t'he de ser sincer, teníem alguns dubtes sobre com arribarien al partit final. Jo crec que el cap els va empènyer moltíssim. També hem fet una gran feina mental durant aquest temps i jo crec que aquesta barreja va ser molt important.

Vas agafar l'equip la temporada passada en una situació molt delicada en què vau aconseguir no descendir al camp de l’Olot en l'última jornada. ¿Podríem dir que has viscut el cel i l'infern amb aquest equip?

Sí! La situació de la temporada passada quan vam arribar no era gens fàcil. Vam aconseguir superar la situació gràcies a uns jugadors molt implicats, que tenen tot el mèrit del que van fer l'any passat i del que han fet enguany. Aquest any hem tingut més temps, hem pogut planificar, que és una de les coses més importants en el món del futbol.

Suposo que potser no era el rival més fàcil per a tu, ja que vas formar part del Barça B en la teva etapa de jugador. ¿Va ser una mica agredolç veure que us enfrontaríeu al Barça?

Li tinc molt d'afecte al Barça, especialment al Barça B, ja que em van formar com a persona i com a futbolista. Però en aquells moments ets professional, saps que t'hi estàs jugant molt i pràcticament no penses en el rival que tens davant.

¿Creus que en la teva manera de jugar i ara d'entrenar hi ha el que anomenen ADN Barça?

Totalment. Està influenciada per tot el que vaig viure a Can Barça, el que vaig viure sobretot amb el Joan Vilà. Són coses que et van marcant com a persona i com a futbolista. Després cada entrenador té els seus matisos, però està clar que va ser una influència molt gran en mi.

Durant la teva carrera com a jugador vas viure dos ascensos: un amb el Màlaga i un amb el Tenerife. Com es viu de diferent un ascens des de la banqueta i des de la gespa?

Com a jugador és més individual. Com a entrenador et sents molt més ple, perquè has sigut tu qui ha posat la idea, has parlat molt amb els jugadors, amb la gran comunió que tenim. Ells han entès que hi havia jugadors que no jugaven tant però que també eren molt importants. És una sensació de plenitud.

Quin és l'objectiu d e cara a la temporada que ve?

El nostre objectiu l’any que ve és mantenir la categoria. Segona és una categoria molt difícil i molt igualada, molt llarga. Has de tenir el cap fred en tot moment.

Quin missatge vols transmetre a l'afició arlequinada?

Hem de gaudir del moment. Hem tingut moments molt durs durant aquests últims anys i ho hem de gaudir. Els aficionats han de tenir clar que tornarem forts i que competirem molt bé l’any que ve.